La revelación de Franco Colapinto sobre su enojo con Pierre Gasly en el GP de España: “Malentendido”

A pesar de haber terminado con una sonrisa por su séptimo lugar, Franco Colapinto pasó un momento amargo en el cierre del GP de España en la pasada fecha de la Fórmula 1. Con poco más de una vuelta restante, el pilarense iba octavo perdiendo tiempo detrás de Pierre Gasly y solicitó que le den la posición para evitar un rebase de Oscar Piastri, pero el francés se negó e hizo estallar a su compañero, que reveló su reacción de ese momento.

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Durante su reciente entrevista con David Broncano, el piloto argentino reconoció que estaba muy enojado con el galo por no haberle dado el lugar de antemano hasta que ingresó a boxes en la vuelta final. “Yo lo puteé un poquito. Hubo un malentendido”, afirmó Colapinto, que también advirtió que su respuesta hubiese sido muy distinta si lo agarraban con esa pregunta cuando estaba en su año debut en la máxima categoría.

“Soy políticamente correcto, mejoré mucho. Si hubieras hecho esta entrevista en 2024 hubiera sido otra cosa. Hubiera sido una tragedia, ya hubiera terminado hace rato porque me hubieran sacado esposado”, agregó el piloto de Alpine entre risas. Y es que la falta de compañerismo de Gasly fue muy evidente aquella tarde en el Circuito de Madring, donde solamente cedió porque tenía que cumplir con la parada obligatoria.

El enojo del pilarense no se debió a que no le haya querido dar la posición pensando en la lucha interna que mantienen todos los pilotos en cada equipo, sino que el francés ni siquiera pensó en la situación de Alpine. La escudería francesa se encuentra en plena lucha por el liderato de la zona media con Racing Bulls, por lo que cada punto cuenta para recuperar el quinto lugar de la tabla de constructores.

Sin embargo, la actitud de Gasly puso en riesgo el séptimo lugar de Colapinto, que tenía detrás a Piastri con un MCL40 claramente superior al A526, aunque afortunadamente el australiano no logró concretar el rebase en un circuito tan estrecho como Madrid. Gracias a eso, Alpine pudo recortar terreno con el equipo italiano, que solamente sumó con el noveno lugar de Arvid Lindblad, puesto que Yuki Tsunoda quedó fuera de los diez primeros.

Colapinto y Gasly se arreglaron después de la carrera.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de España 2026