Pierre Gasly reventó de bronca contra Alpine ante el pedido de dejar pasar a Franco Colapinto: “Ni me hables”

El cierre del GP de España tuvo un cierre agridulce para Franco Colapinto a pesar de haber vuelto a la zona de puntos por segunda fecha consecutiva en la Fórmula 1. De haber finalizado noveno en Monza, el pilarense fue séptimo este domingo en Madrid, donde su resultado final estuvo en riesgo como consecuencia de la falta de colaboración de Pierre Gasly, quien tuvo un crudo encontronazo con su ingeniero por la radio en las últimas vueltas.

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Y es que el piloto francés estaba enojado al ver evaporarse sus chances de sumar puntos en el Circuito de Madring debido a una estrategia que le hizo estirar su parada a la espera de un Safety Car. Sin embargo, no hubo más interrupciones en la carrera, de manera que cuando Josh Peckett le informó que iban a pasar por boxes, la reacción de Gasly no fue la mejor y dejó en evidencia su enojo con el equipo.

“Bien, quedan tres vueltas. Entramos a boxes al final de esta vuelta”, había dicho el ingeniero por la radio, a lo que el galo contestó: “Sinceramente, no tengo comentarios ni palabras. De verdad”. Y es que justo en ese momento, Pierre había sido superado por el RB22 de Liam Lawson, quien se encuentra de manera temporaria en Red Bull a causa de la fractura de muñeca que sufrió Isack Hadjar durante las vacaciones.

Por eso, su ingeniero le señaló que no preste importancia al rebase del neozelandés y, en lugar de eso, preste atención a que Colapinto se acercaba, con el mensaje encubierto de que lo dejase pasar. “Solo vigila a Franco detrás. Vigila a Franco detrás”, repitió Peckett, pero la contestación de Gasly dejó sin palabras al ingeniero de Alpine: “Ni me hables. Radio cerrada. Absolutamente disgustante”.

El resultado de esto fue que Gasly no dejó pasar al argentino hasta que se dio su ingreso a boxes, algo que no cayó bien en el equipo, que lanzó un breve comunicado en sus redes horas después de la carrera. “Juntos somos más fuertes”, habían escrito en una publicación desde la escudería francesa junto a una foto de sus dos pilotos, aparentemente en buenos términos después de que bajó el calor del momento.

Solamente Franco sumó para Alpine en el GP de España.

El enojo de Colapinto con Gasly

Durante las vueltas finales, el argentino había quedado detrás de su compañero con la esperanza de llegar a arrebatarse el sexto lugar a Liam Lawson, para lo cual necesitaba que Gasly le cediera la posición antes de su ingreso a boxes. Sin embargo, el francés no jugó en equipo y no le dio espacio hasta que entró al pitlane, lo que produjo la reacción de Colapinto, que se quejó de su compañero por radio en ese mismo instante.