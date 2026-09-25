Flavio Briatore lanzó una cruda advertencia a los argentinos por las amenazas a Pierre Gasly: "Mucho enojo"

La tensión que se vivió en el cierre del GP de España cuando Pierre Gasly se negó a darle el lugar a Franco Colapinto en el momento cúlmine de la carrera sigue generando polémica en la Fórmula 1. Si bien los pilotos se mostraron reconciliados a las pocas horas de haber cruzado la línea de meta, el francés siguió recibiendo mensajes en sus redes sociales, un tema que no dejó pasar Flavio Briatore en la previa al Gran Premio de Azerbaiyán.

{{{htmlAmp}}}

Durante una entrevista con ESPN este miércoles en el Circuito callejero de Bakú, el asesor de Alpine lanzó un mensaje directo a los seguidores del piloto argentino debido a las amenazas que recibió el galo. “Se lo digo especialmente a los argentinos, porque no hay problemas con los italianos o quien sea. Si quieren apoyar a Franco, háganlo de manera respetuosa y leal”, comenzó Briatore en diálogo con Juan Fosarolli.

Por fuera de ese pedido, el italiano adelantó que conductas de este tipo en las redes sociales traerán consecuencias para el pilarense, que no podrá comunicarse de manera directa con su público. “Si esto sigue así, va a llegar un momento en que Franco dejará de hablar con todos. Veo mucho enojo de los fans, una y otra vez, sin motivo. Si sigue pasando, dejaremos de dar entrevistas a la televisión argentina”, aseguró el empresario.

Ante semejante advertencia, el periodista de ESPN, reconocido por sus años de trayectoria como movilero en el paddock, preguntó si esa medida llegaba a afectarlo a él y la respuesta de Briatore dejó en claro que no habrá distinciones. “Con vos también, paramos todos porque no tiene sentido lo que leemos ahí”, respondió antes de elogiar el desarrollo que ha tenido el pilarense y aconsejar a los fans que lo apoyen de la manera correcta.

“Tienen la suerte de contar en Argentina con un piloto prometedor. Franco todavía está en pleno desarrollo. El año pasado ya era muy bueno y este año está mucho mejor. Necesitamos que lo apoyen de la manera correcta, con espíritu deportivo”, agregó “Il Padrino”. Cabe mencionar que las declaraciones del italiano no fueron bien recibidas de este lado, puesto que muchos usuarios se dedicaron a atacarlo en las redes sociales, acusando complicidad cuando a Colapinto le llovieron críticas en la prensa europea en 2025.

Las declaraciones de Briatore no fueron bien recibidas.

Briatore pide mantener la unión

A nueve fechas del final de la temporada, Alpine se encuentra en plena lucha por el liderato de la zona media con Racing Bulls, que de momento marcha quinto en la tabla de constructores con 17 puntos de ventaja. De ahí que Briatore haya señalado la importancia de mantener unido al equipo y huir de disputas innecesarias: “Tenemos que pelear con los demás. No necesitamos peleas entre nuestros pilotos, en absoluto. Estamos acá para luchar juntos: el equipo y los dos pilotos”.