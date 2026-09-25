La reacción de Franco Colapinto ante la denuncia de Pierre Gasly por amenazas: “No es agradable”

La cita en el Circuito de Madring no terminó de la mejor manera para Alpine a pesar de los puntos conseguidos con el séptimo lugar de Franco Colapinto. Y es que el pilarense se había enojado por la falta de solidaridad de Pierre Gasly, quien se negó a darle el lugar en las vueltas finales, algo que produjo la reacción de los fanáticos en las redes sociales, donde despotricaron contra el francés, quien salió a denunciar amenazas a sí mismo y sus allegados.

{{{htmlAmp}}}

En los últimos días, se hizo noticia el reclamo del galo ante los mensajes de odio que recibió por parte de seguidores del piloto argentino, quien salió a dar declaraciones al respecto. Durante una reciente nota con ESPN, Franco señaló que no le gusta ver que su equipo y su compañero reciben ese tipo de mensajes, especialmente porque entre sí existe un buen clima a pesar de los desencuentros que puedan tener dentro de la pista.

“No es agradable recibir ese tipo de cosas y, especialmente, aun menos cuando le está pasando al equipo para el que estoy compitiendo. Somos compañeros de equipo y nos llevamos muy bien”, afirmó el pilarense. De ahí que Colapinto haya aprovechado la oportunidad para reafirmar su postura en contra de este tipo de situaciones, las cuales él mismo llegó a padecer durante la temporada pasada ante la sequía de puntos.

“La parte del odio es algo en lo que estamos en desacuerdo y que no queremos los pilotos. Me pasó a mí el año pasado, al equipo, a Pierre y, como comunidad, ya sea argentinos o europeos, hay que mejorarlo y trabajarlo”, agregó. Cabe mencionar que hace un tiempo que el piloto de Alpine abandonó su cuenta de X, en parte debido a que los mensajes y críticas que recibía por medio de este canal le traía consecuencias negativas desde lo anímico.

De ahí mismo que en reiteradas ocasiones haya manifestado la importancia que tiene pensar bien lo que uno va a decir, un tópico que volvió a retomar en la previa al Gran Premio de Azerbaiyán. “Las palabras que decimos siempre tienen un efecto grande. Hay que controlarse y apoyarme y no desmerecer a ningún otro”, manifestó Colapinto, que volverá a correr este fin de semana.

Los pilotos mantienen una buena relación dentro de Alpine.

Horarios del GP de Azerbaiyán 2026 de F1

Tras el GP de España, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Circuito de callejero de Bakú, donde se disputará el Gran Premio de Azerbaiyán entre el 24 y 26 de septiembre por la decimoquinta fecha. A continuación, los días y horarios: