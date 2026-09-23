Fórmula 1: el diseñador de talla mundial que hará la indumentaria de Alpine tras su acuerdo con Gucci

Después de cinco años con BWT como patrocinador principal, Alpine cambiará su socio más importante de cara a la siguiente temporada de la Fórmula 1 para estrenarse con Gucci, algo que vendrá acompañado de toda una nueva imagen. Actualmente, los colores del A526, sobre todo el rosa, viene como resultado del acuerdo con la marca de tratamiento de agua, pero la nueva era con la firma de lujo significará un lavado de cara que estará a cargo de Demna Gvasalia.

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Se trata de una de las personas de mayor peso en la industria de la moda, en parte porque se ganó el respeto a base de diseños experimentales que combinaron el estilo callejero con el lujo. Justamente el lujo es el concepto clave de Gucci, a donde arribó después de una década al frente de Balenciaga, otra reconocida firma en la industria de la moda, por lo que sin dudas tiene méritos para recalar en la empresa italiana.

Durante su etapa en Balenciaga, el diseñador georgiano supo combinar los trabajos que había realizado anteriormente en Vetements, su propia empresa, con la identidad de la marca. Tal es así que le dio un salto de calidad a la marca convirtiendo cada desfile en una experiencia conceptual única, algo que hizo que sea honrado con varios reconocimientos de carácter internacional y llame la atención en Gucci.

Así, Gvasalia fue anunciado por Kering como el nuevo director creativo de la marca de lujo, justo en un momento en el que Gucci intenta reinventarse y conectar con las nuevas generaciones. De ahí la importancia que tendrá el trabajo que realice para Alpine en la F1, donde tendrá que vestir a Franco Colapinto y Pierre Gasly con la indumentaria oficial del equipo de Enstone, que todavía no tiene una paleta definida.

En este sentido, el gran desafío que le espera por delante al georgiano es encontrar la manera de conectar con este nuevo público a través del automovilismo, combinando conceptos propios de Gucci con el universo de la máxima categoría. No obstante, con su antecedente en Balenciaga, hay mucha confianza en torno a las aptitudes de Gvasalia, que ya está manos a la obra para la nueva identidad de la escudería francesa.

Gvasalia diseñará la indumentaría de Colapinto para 2027.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de España