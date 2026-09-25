La resignación de Carlos Sainz ante la falta de mejoras en el rendimiento de Williams: "Va a costar"

Después de haber protagonizado dos podios en la temporada pasada, Carlos Sainz no atraviesa un buen año con Williams en la nueva era de la Fórmula 1. El madrileño apenas suma seis puntos en la tabla de posiciones con los novenos puestos conseguidos en Shanghái, Miami y Montreal, por lo que su pronóstico para este fin de semana en el Gran Premio de Azerbaiyán no es el mejor, como quedó demostrado con sus más recientes declaraciones.

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En la previa a la cita en el Circuito callejero de Bakú, el piloto español se refirió al difícil momento que atraviesa la escudería británica, que llega a la decimoquinta fecha con un importante paquete de mejoras. “Este año soy realista. Incluso con todas las mejoras, todavía nos va a costar salir de la Q1 y nos va a costar estar en la parte alta de la Q2”, afirmó Sainz en declaraciones rescatadas por Motorsport.

Lejos de mostrarse confiado con que las actualizaciones en el FW48 puedan surtir efecto rápidamente, el expiloto de Ferrari ha manifestado que lo importante será que coincida el rendimiento con lo esperado por los ingenieros. “Al menos dará motivación al equipo saber que estamos avanzando”, añadió antes de resaltar que ya tiene la mira puesta en el próximo año y todo el trabajo será en función de tener un mejor 2027.

“Si el paso va en la dirección correcta y ofrece lo que tenemos en el túnel de viento y en nuestras simulaciones, entonces tendremos un camino y una dirección que seguir de cara al próximo año”, agregó. Y es que Williams se la pasó corriendo detrás de sus rivales desde incluso la pretemporada, puesto que no pudo participar de los primeros test en Barcelona debido al retraso en la preparación final del monoplaza.

De ahí que Sainz haya resaltado este factor al referirse a las mejoras que tendrán en Bakú: “Ahora traemos algo que está más en línea con lo que deberíamos haber tenido al comienzo del año. Pero sigue siendo lo que deberíamos haber tenido al inicio”. Cabe mencionar que, así como el año ha sido negativo para el español, también ha sucedido lo mismo con Alex Albon, quien incluso tiene un punto menos en la tabla, lo que complejiza la situación de Williams en el campeonato.

Williams está noveno en la tabla de constructores.

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