Franco Colapinto reveló la crisis que atravesó con Williams por correr en la Fórmula 1: “Perdía plata”

Ante los reiterados accidentes que había protagonizado Logan Sargeant, Williams tomó la determinación de fichar a Franco Colapinto para abordar las últimas nueve fechas del 2024, incluso a sabiendas de que ya tenían contratado a Carlos Sainz para 2025. Si bien el pilarense aprovechó la oportunidad para tener su debut en la Fórmula 1, lo cierto es que debió hacer un fuerte sacrificio económico que incluso lo dejó en números rojos.

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En la entrevista con David Broncano para la televisión española tras el GP de España, el piloto argentino reveló que Williams solamente le pagaba 10 mil euros por carrera, algo que terminó generándole pérdida más que ganancia. “El primer año, literalmente, perdía plata para correr. Porque me pagaban 10 mil euros por carrera, pero tenía que pagar los viajes míos, de mi familia, de mis hermanos y perdía plata”, comenzó Franco.

Las declaraciones del pilarense dejaron en evidencia el costo que tiene hacerse una carrera en el automovilismo, incluso en la categoría máxima: “Estaba en negativo. Fue una inversión correr en Fórmula 1”. Ahora bien, antes de que el público comience a atacar a Williams por el dinero que le daban, Colapinto se atajó y advirtió que quizá les salió un poco caro al equipo de Grove considerando los accidentes que protagonizó en las últimas fechas.

“Pasa que como la rompí un par de veces, capaz, le salí caro. No viste que hay un mundial de destructores. Van poniendo la suma de los daños”, reconoció el argentino entre risas y claramente sin rencores hacia la escudería británica. Y es que Williams no solo le abrió las puertas a la F1, sino que también logró encaminar un acuerdo con Flavio Briatore para que “Fran” pueda continuar su carrera en Alpine, donde actualmente es piloto titular.

Con respecto a su presente con el equipo galo, al argentino le preguntaron cómo se ve este año para el Mundial de Destructores. “Creo que top 15 estaré. Bastante bien. Mejoré. Mi primer año en Williams, que me pagaban poco, hice podio. Hice podio. Ahora ya no destruyo más”, respondió Colapinto, que este fin de semana tiene acción nuevamente con la disputa del Gran Premio de Azerbaiyán por la decimoquinta fecha.

Colapinto sumó 5 puntos en 2024 con Williams.

Bakú, un circuito especial para Colapinto

A pesar de sus problemas económicos en aquel 2024, lo cierto es que Colapinto vivió nueve fechas de ensueño con Williams, aunque sin duda la más emocionante fue en el GP de Azerbaiyán. Durante su visita al Circuito callejero de Bakú, el pilarense logró llegar a la Q3 en la clasificación y cruzó la línea de meta en el octavo lugar en la carrera, resultado que le permitió alcanzar sus primeros puntos en la Fórmula 1.