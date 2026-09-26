Flavio Briatore cuestionó a Franco Colapinto por el accidente que dejó fuera a Pierre Gasly en el Gran Premio de Azerbaiyán y anticipó medidas en Alpine.

Una maniobra en plena relanzada terminó convirtiéndose en un duro golpe para Alpine. Luego del incidente que Franco Colapinto provocó y dejó afuera del Gran Premio de Azerbaiyán tanto a él como a Pierre Gasly, el jefe de Alpine, Flavio Briatore, cuestionó la acción del argentino y dejó abierta la posibilidad de tomar medidas dentro del equipo.

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El resultado de la carrera dejó un sabor especialmente amargo para Alpine. La escudería tenía a sus dos autos en posiciones que le permitían aspirar a sumar puntos importantes, pero el incidente terminó con el abandono tanto de Colapinto como de Gasly.

Briatore no ocultó su malestar y fue contundente en una gacetilla de prensa: “Sé que Franco ha asumido toda la responsabilidad por ello, como debe ser; de hecho, frenó demasiado tarde considerando el contexto de la carrera y la reanudación tras el auto de seguridad. Fue una maniobra muy mala para un piloto con su experiencia. Quiero tomarme un tiempo para reflexionar sobre ello y considerar qué medidas se deben tomar, para que podamos aprender de esto y evitar una situación así en el futuro”.

En el mismo sentido, el italiano manifestó cómo tomó lo ocurrido: “Obviamente, estoy sumamente decepcionado con el resultado de la carrera de hoy, sabiendo que perdimos puntos valiosos en la lucha por el campeonato. Este tipo de incidentes no deberían ocurrir, especialmente cuando íbamos bien con ambos autos en posiciones de puntos”.

¿Qué pasó entre Colapinto, Gasly y Norris?

El accidente ocurrió durante la reanudación de la competencia, un momento particularmente delicado para los pilotos debido a las condiciones de los neumáticos y los frenos.

Colapinto explicó posteriormente que tuvo un problema con las ruedas, que todavía estaban frías, y que terminó bloqueándolas. Esa pérdida de adherencia hizo que no pudiera controlar el monoplaza y desencadenó el incidente.

El saldo fue especialmente negativo para Alpine porque Gasly también quedó fuera de carrera. El francés venía realizando una actuación competitiva y ocupaba el séptimo lugar antes del abandono, mientras que Colapinto marchaba décimo.

El piloto argentino, de 23 años, volvió a expresar sus disculpas hacia el equipo, sus compañeros y los aficionados. El propio Gasly confirmó que ambos mantuvieron una conversación privada después de lo ocurrido y que aceptó las disculpas de su compañero.

El francés, pese a la frustración, dejó claro que el asunto será resuelto puertas adentro de Alpine.

Norris pidió una sanción más dura para Colapinto

La polémica no terminó con las explicaciones de los pilotos. Lando Norris, quien también quedó involucrado en el accidente, fue uno de los que reclamó una sanción más severa para el argentino.

El piloto de McLaren llegó a plantear la posibilidad de que Colapinto fuera suspendido durante una fecha. Sin embargo, esa postura no fue compartida por todos los protagonistas del paddock.

Max Verstappen y George Russell consideraron excesivo el pedido de un castigo de esas características. Ambos hicieron referencia a las dificultades que pueden aparecer durante una relanzada cuando los neumáticos y los frenos todavía no alcanzaron su temperatura ideal.

Finalmente, las autoridades decidieron sancionar al argentino con 10 segundos, aunque la penalización no pudo cumplirse durante la competencia debido a su abandono. Por ese motivo, la sanción se trasladó a la próxima carrera y Colapinto deberá afrontar una penalización de cinco posiciones en la grilla de partida.

El golpe que recibió Alpine en la pelea del campeonato

Más allá del accidente y de la discusión por la responsabilidad de Colapinto, el resultado tuvo consecuencias importantes para Alpine en el campeonato de constructores.

La escudería perdió la posibilidad de sumar con sus dos autos. Gasly se encontraba séptimo y Colapinto décimo cuando quedaron fuera de competencia, por lo que el doble abandono representó un duro golpe para las aspiraciones del equipo.

Quien aprovechó directamente la situación fue Arvid Lindblad, de Racing Bulls. El piloto escaló hasta el séptimo puesto y consiguió puntos valiosos para su escudería.

Con ese resultado, Racing Bulls amplió su ventaja sobre Alpine en la pelea por la quinta posición del campeonato de constructores: quedó con 83 puntos contra 68 del equipo de Enstone.