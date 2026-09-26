El furioso audio por radio de Gasly contra Colapinto desde el Alpine: "No lo puedo creer"

Pierre Gasly no ocultó su bronca con Franco Colapinto desde dentro del Alpine, después de que el piloto argentino de 23 años lo chocara y ambos abandonaran en el Gran Premio de Azerbaiyán 2026 de la Fórmula 1. El corredor francés disparó munición gruesa: "Ohh, mi pu... Dios... ¡No lo puedo creer, no lo puedo creer! Se fueron muchos puntos".

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"Ok compañero, lo lamento por eso", le respondió un ingeniero de pista desde los boxes. Mientras, el galo le pegaba puñetazos de impotencia al volante y aguardaba ser retirado por la seguridad del circuito callejero de Bakú. Ahora, el bonaerense ex Williams se expone a graves sanciones por parte de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) para la siguiente competencia, el GP de Baréin que será en Sepang (Malasia).

Gasly siguió con bronca con Colapinto tras la carrera en Azerbaiyán: "Se disculpó"

Qué es el Dive Bombing, la maniobra por la que Colapinto chocó a Gasly

Se trata de una maniobra de adelantamiento muy arriesgada en el automovilismo y los simuladores de carrera, en la que un piloto se lanza por el interior de una curva frenando mucho más tarde de lo habitual para intentar ganar la posición en el último segundo.

El Dive Bombing es una maniobra de adelantamiento arriesgada y espectacular que se ve ocasionalmente en las carreras de F1. Se caracteriza por ser una acción audaz en la que el piloto que viene detrás decide efectuar el sobrepaso varios metros antes de la curva, estirando el frenaje hasta el último momento posible.

En esta maniobra, el piloto que intenta adelantar pone su auto a la par del rival justo antes de entrar en la curva. El riesgo de esta acción radica en que, debido a la velocidad y la proximidad entre los vehículos, es común que se produzcan toques entre los monoplazas. La clave del Dive Bombing está en el timing: el piloto debe calcular perfectamente el momento de frenar para no pasarse de largo en la curva.

Una de las características más notorias del Dive Bombing es la llamada "bloqueada". Este fenómeno ocurre cuando el piloto que intenta el adelantamiento frena tan tarde y tan fuerte que las ruedas se bloquean, produciendo una visible estela de humo. Esta imagen es típica de los Dive Bombings más espectaculares y arriesgados.

Es importante destacar que el Dive Bombing es una maniobra que requiere gran habilidad y experiencia. No todos los pilotos se atreven a ejecutarla, ya que el margen de error es mínimo. Un cálculo erróneo puede resultar en un accidente o en una sanción por parte de los comisarios deportivos. Por eso, cuando se realiza con éxito, suele ser muy celebrada por los fanáticos y comentaristas.