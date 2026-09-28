Franco Colapinto recibió un mensaje de apoyo de sus representantes tras el GP de Azerbaiyán: "Luchador"

El GP de Azerbaiyán no terminó de la mejor manera para Franco Colapinto, quien fue el causante del accidente que dejó afuera de la carrera a Pierre Gasly y Lando Norris en el relanzamiento. Entre las varias críticas que ha recibido el pilarense por su error, la agencia que lo representa ha lanzado un comunicado a través de sus canales oficiales para mostrarle el apoyo a su piloto después de un día tan complicado en Bakú.

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“Esto realmente, realmente duele. Después de 666 días, la increíble racha de Franco terminando carreras llegó a un abrupto final hoy”, comienza la publicación de Bullet Sports Management con referencia a las fechas que había completado el piloto argentino desde su debut en Alpine. A continuación, se hizo una breve descripción del incidente, que tuvo como consecuencia principal el abandono de los dos pilotos del equipo galo.

“Un pequeño error que se convirtió en una bola de nieve con graves consecuencias. Su primer DNF desde que se unió a Alpine”, agregaron. Al respecto, la agencia reconoció que lo más doloroso no fue el retiro de los dos Alpine, sino que tambos se encontraban en zona de puntos. No obstante, Bullet dio mérito al pilarense por haber pedido disculpas a su equipo: “Franco asumió toda la responsabilidad por el incidente, disculpándose con su compañero y el equipo por los daños causados”.

Además, el comunicado hizo referencia a los cinco puestos de sanción que recibió el piloto de Alpine para la próxima fecha, que se disputará el fin de semana en Malasia por el GP de Baréin. “Es una píldora difícil de tragar, pero los errores suceden. Y cuando corres al más alto nivel, incluso el más pequeño error puede tener graves consecuencias”, agregaron antes de mostrar su apoyo a Colapinto en el cierre del comunicado.

“Pero Franco es un luchador. Ha rebotado de contratiempos innumerables veces a lo largo de su carrera, y lo hará de nuevo, aprendiendo de su error. Vamos, Franco. Te apoyamos, pase lo que pase”, concluyeron. Cabe mencionar que Alpine perdió terreno con este incidente en la lucha por la zona media de la tabla de constructores, puesto que Racing Bulls terminó con Arvid Lindblad en los puntos y se alejó a 15 unidades de los franceses.

Alpine compartió las disculpas de Colapinto por radio.

El pedido de disculpas de Colapinto

Una vez finalizada la carrera, Franco se acercó a la zona mixta para dialogar con la prensa y pedir perdón por el accidente causado en la primera curva del relanzamiento. “Simplemente un gran error. Bloqueé completamente con los neumáticos fríos y los frenos fríos y quedé fuera de control. No hay mucho más que decir aparte de pedirle disculpas al equipo, a Pierre y también a Lando”, explicó el argentino.