Tras la victoria de Andrea Kimi Antonelli en el GP de España, la Fórmula 1 volvió este fin de semana con la disputa del Gran Premio de Azerbaiyán, donde el italiano tuvo un accidente en la clasificación que lo obligó a salir de muy atrás en la grilla. Por el contrario, delante salió George Russell, quien se quedó con la pole y dominó la carrera de principio a fin para recortarle la diferencia a su compañero, que finalizó en el quinto lugar.

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El piloto británico tuvo una excelente largada este sábado en el Circuito callejero de Bakú, a la vez que Oscar Piastri superaba a Charles Leclerc para ponerse segundo y Max Verstappen iniciaba su recuperación desde el octavo lugar. De hecho, el inicio de la carrera mostró un sorprendente nivel de Red Bull, a tal punto de que Isack Hadjar no tardó en pasar a Lando Norris y luego al monegasco para ponerse tercero.

Al igual que el francés, Max también se colocó en el cuarto puesto rápidamente y para la séptima vuelta ya lo había superado, mientras que Russell lideraba con comodidad delante de Piastri. Desde ese momento, el tetracampeón del mundo se dedicó a intentar superar al australiano, pero el MCL40 lograba una mejor gestión con los neumáticos blandos, que tuvieron una mejor performance que los medios con los que había salido el neerlandés.

Fue ahí cuando se produjo la parte lineal de la carrera, sin mayores sucesos que los adelantamientos de Antonelli desde el fondo hasta el noveno lugar o el bloqueo de Norris que lo hizo perder algunas posiciones. No obstante, el accidente de Alex Albon en la vuelta 31 fue un quiebre con la introducción del Safety Car y el ingreso a boxes de todos los pilotos, momento que Verstappen aprovechó para ponerse las gomas blandas.

A la hora del reinicio, el piloto neerlandés rebasó a Piastri y se colocó detrás de Russell, dispuesto a atacarlo, pero el accidente de Franco Colapinto con Pierre Gasly y Norris volvió a generar una interrupción. Si bien Max volvió a intentar hacerse con la victoria, el inglés supo mantenerse al frente y defenderse, a la vez que Kimi seguía recuperando lugares para hacer su propio control de daños después de lo que fue su gris qualy del viernes.

De esta manera, Russell se hizo con su tercera victoria de la temporada en el GP de Azerbaiyán con un tiempo de 1:38:02.143, seguido por Verstappen (+0.196s), que estuvo a punto de arrebatarle el triunfo, y Hadjar (+10.704s). Por su parte, Antonelli (+14.512s) finalizó quinto, por lo que la diferencia entre los pilotos de Mercedes se achicó a 66 puntos cuando todavía quedan ocho fechas por delante en el campeonato.

Todos los pilotos que sumaron puntos este sábado.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Azerbaiyán

Andrea Kimi Antonelli: 302 puntos. George Russell: 236. Lewis Hamilton: 199. Lando Norris: 186. Charles Leclerc: 179. Max Verstappen: 163. Oscar Piastri: 120. Isack Hadjar: 86. Liam Lawson: 59. Pierre Gasly: 41. Arvid Lindblad: 37. Franco Colapinto: 27. Oliver Bearman: 20. Gabriel Bortoleto: 10. Nico Hülkenberg: 7. Esteban Ocon: 7. Carlos Sainz: 7. Alex Albon: 5. Fernando Alonso: 3. Yuki Tsunoda: 1. Lance Stroll: 0. Valtteri Bottas: 0. Checo Pérez: 0.

El británico se mantiene en la lucha por el título contra Antonelli.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de Azerbaiyán, la Fórmula 1 no tendrá descanso antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Circuito Internacional de Sepang. Allí se desarrollará el Gran Premio de Baréin por la decimosexta fecha entre el 2 y 4 de octubre bajo el formato tradicional, es decir, sin carrera sprint.