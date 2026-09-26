Franco Colapinto cometió su peor error en la F1, chocó a Gasly y abandonó en Azerbaiyán

Franco Colapinto largó bien desde la novena posición en el Gran Premio de Azerbaiyán 2026 de la Fórmula 1 y se quedó tranquilo detrás de su compañero Pierre Gasly, ambos con los neumáticos medios. Si bien el francés iba más rápido, el pilarense no sufría demasiado con quienes estaban detrás de él. Hacia la mitad de la competencia, con 51 vueltas en total, Kimi Antonelli (Mercedes) superó a "Fran", quien quedó décimo y en breve debía parar por única vez en los pits.

{{{htmlAmp}}}

En la vuelta 31, Alexander Albon chocó contra el muro con el Williams, por lo que tanto Colapinto como Gasly pararon en los boxes. La detención fue positiva para el pilarense, con apenas 2.4 segundos de demora. La bandera amarilla por el Auto de Seguridad detuvo la final por varios minutos. Cuando se reanudó, Franco chocó con su compañero de equipo y se arruinó la carrera de ambos en Bakú en el giro 36.

Fue una verdadera lástima porque todo indicaba que los dos Alpine iban a terminar en los puntos en Azerbaiyán, muy probablemente con Gasly octavo o noveno y Colapinto décimo. Ahora, por si fuese poco, el bonaerense se expondrá a más sanciones de la FIA: quizá le quiten puntos en la Superlicencia y tenga alguna pena para la próxima carrera, que será el domingo 4 de octubre en el GP de Baréin.

Las posiciones finales del Gran Premio de Azerbaiyán 2026 de la Fórmula 1

Posición Piloto Equipo 1 George Russell Mercedes 2 Max Verstappen Red Bull 3 Isack Hadjar Red Bull 4 Charles Leclerc Ferrari 5 Kimi Antonelli Mercedes 6 Lewis Hamilton Ferrari 7 Arvid Lindblad Racing Bulls 8 Esteban Ocon Haas 9 Ollie Bearman Haas 10 Carlos Sainz Jr. Williams 11 Nico Hülkenberg Audi 12 Liam Lawson Racing Bulls 13 Gabriel Bortoleto Audi 14 Oscar Piastri McLaren 15 Sergio Pérez Cadillac 16 Valtteri Bottas Cadillac

Abandonaron Lando Norris (McLaren), Pierre Gasly (Alpine), Franco Colapinto (Alpine), Alexander Albon (Williams), Fernando Alonso (Aston Martin) y Lance Stroll (Aston Martin).

El resumen de la carrera de Franco Colapinto en Azerbaiyán 2026.

¿Cuándo es la próxima carrera de Colapinto en la F1?

La siguiente final será el domingo 4 de octubre a las 4 horas de Argentina con el GP de Baréin, que en realidad será en el circuito de Sepang (Malasia).

Así terminó Colapinto en todas las carreras de 2026