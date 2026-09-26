Tras provocar el choque que dejó fuera de carrera a Pierre Gasly y Lando Norris en el GP de Azerbaiyán, Franco Colapinto pidió disculpas públicas en zona mixta. El piloto argentino de Fórmula 1 reconoció su responsabilidad por la pérdida de puntos de Alpine y fue sancionado por la FIA con cinco puestos en la grilla.

{{{htmlAmp}}}

La Fórmula 1 tuvo una carrera bastante lineal este sábado en Azerbaiyán, donde, por fuera de algunos adelantamientos al inicio, no había pasado demasiado hasta que se dio el abandono de Alex Albon. El accidente del tailandés produjo la aparición del Safety Car y, en el relanzamiento, Colapinto provocó un nuevo accidente con Pierre Gasly y Lando Norris, a quienes pidió perdón después de la carrera.

¿Qué dijo Franco Colapinto tras el accidente con Gasly y Norris en Bakú?

Si bien el piloto argentino se había disculpado por radio y también en el garaje, una vez que culminó la acción en el Circuito callejero de Bakú se acercó a la zona mixta para pedir nuevamente perdón frente a las cámaras. “Fue un error grande y grave porque perdimos muchos puntos con los dos autos. Estoy triste por la situación, pero intentaremos darlo vuelta pronto”, comenzó Colapinto, que reconoció su equivocación y se mostró confiado en tener un mejor resultado el próximo fin de semana.

Además, el piloto de Alpine también aprovechó para explicar qué fue lo que sucedió en la pista, puesto que se quedó sin adherencia al intentar ganar posiciones por la zona interna de la recta, que viene a ser la parte sucia y con menos agarre. “Bloqueé antes de frenar y después tuve fuera de control toda la frenada. No tuve mucho para hacer”, describió Franco, que no pudo evitar el contacto con Gasly, quien, a su vez, chocó con Norris.

De ahí que el argentino haya vuelto a disculparse con Alpine por lo sucedido, lamentándose de los puntos perdidos en un fin de semana que venía siendo altamente positivo para la escudería francesa. “Perdón al equipo y a Pierre. Fue un día complicado que venía siendo bastante bueno”, cerró Colapinto, que tuvo su primer abandono desde su llegada a Alpine como reemplazante de Jack Doohan en 2025.

Golpe doble para Alpine: pérdida de puntos clave frente a Racing Bulls

Y es que el equipo galo no solo perdió los cinco puntos que venía sumando al momento del accidente, sino que también perdió terreno con Racing Bulls en la tabla de constructores. Arvid Lindblad, que chocó a Liam Lawson en el mismo momento del incidente de Colapinto, terminó séptimo y le dio seis unidades a la escudería italiana, que ahora se mantiene delante de Alpine por 15 puntos.

Es el primer incidente importante entre los dos Alpine desde 2025.

¿Cuál fue la sanción de la FIA a Franco Colapinto para la próxima carrera?

Debido a la imposibilidad de aplicarle una sanción en pista ante el abandono, la FIA castigó el accionar de Colapinto con una penalización en la grilla para la próxima fecha en el GP de Baréin. De esta manera, el argentino partirá cinco puestos por detrás del lugar que obtenga en la clasificación en el Circuito Internacional de Sepang, que hará de sede excepcional para la decimosexta fecha.