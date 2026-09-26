La jerarquía de Franco Colapinto se verá ahora: errores cometemos todos, pero sólo los grandes se reponen rápido

Errores cometemos todos: ahora la fortaleza de Colapinto estará en cómo se repone.

Franco Colapinto cometió su peor error en la Fórmula 1, que le costó la carrera no solamente al piloto argentino sino al equipo Alpine en el Gran Premio de Azerbaiyán 2026. El pilarense arriesgó demasiado en un lugar inconveniente, más todavía después de un relanzamiento en el que había muchos autos involucrados en la pista en ese momento.

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El Dive Bombing le salió muy mal al ex Williams, por lo que tanto él como su compañero Pierre Gasly debieron abandonar a 15 vueltas del final. La gravedad de la equivocación crece cuando los dos estaban para terminar en los puntos, ya que el francés marchaba séptimo y el bonaerense, décimo. Ambos ya se habían detenido en los boxes durante el parate y las banderas amarillas por el ingreso del Auto de Seguridad, por lo que iba a ser todo ganancia, a excepción de algún otro incidente que obligara a detener la prueba como pasó con el de Carlos Sainz Jr.

Cómo puede recuperarse Colapinto tras el error en Azerbaiyán

La jerarquía y la valía de Colapinto como piloto de la F1 se verán a partir de ahora. Errores cometemos todos los seres humanos, el tema es cómo se los afronta y qué se hace para no volver a tenerlos en el futuro. La mentalidad es una palabra muy utilizada en el deporte profesional de alto rendimiento históricamente, pero que cabe de manera perfecta en esta situación. Solamente los grandes se reponen rápidamente y no todo está perdido. Cómo olvidar a aquellos que le decían "Crashtappen" a Max en los comienzos porque chocaba mucho, y hoy está considerado como uno de los mejores de la historia.

El corredor argentino pidió perdón automáticamente y ello está perfecto, aunque puertas dentro de Alpine no alcanzará si no se observan más señales contundentes. Por supuesto que habrá una charla profunda con Gasly, con el principal asesor ejecutivo Flavio Briatore y con el resto del staff para trabajar sobre el "bloqueo" que costó un fin de semana que venía muy bien perfilado para la escudería francesa.

Habrá charlas clave de Colapinto dentro de Alpine tras el grosero error en Azerbaiyán.

Un piloto de automovilismo suele alcanzar la madurez plena entre los 25 y los 27 años: Colapinto cumplió 23 en mayo. La edad no es un indicador determinante ni exclusivo para conocer si un corredor será bueno o no, ya que hubo excepciones como Max Verstappen, Sebastian Vettel, Fernando Alonso y Kimi Antonelli que explotaron más jóvenes aún. No obstante, sí puede ser un disparador para conocer por qué un corredor se apresura o no en determinadas situaciones dentro de la pista. La experiencia siempre pesa.

En los circuitos callejeros no conviene arriesgar nunca porque siempre habrá mucho más para perder que para ganar. Los eventuales sobrepasos requieren de altos niveles de precisión, concentración, muñeca y hasta una dosis de fortuna en apenas milésimas de segundo. Los muros están muy cerca, hay muy poco espacio y el hecho de ir a más de 300 kilómetros por ahora hacen prácticamente imposible superar a otro monoplaza. Muchísimo menos se recomienda intentar un Dive Bombing en pleno relanzamiento, con muchos autos en pocos metros de diferencia e intentando doblar casi todos al mismo tiempo.

La clave del error de Colapinto estuvo más en la decisión de intentar un sobrepaso en ese sector tan sensible, que en la (mala) ejecución en sí misma. Si el pilarense se hubiera quedado donde estaba, hoy la historia sería otra: muy probablemente hubieran terminado ambos corredores de Alpine en los puntos. La tranquilidad, la mente fría, el corazón caliente y saber cuándo arriesgar son pilares fundamentales históricos en la F1. No alcanza con ser rápido, no alcanza con administrar bien la aerodinamia, los neumáticos, los frenos y diversas cuestiones. Se necesita más para ser top. El combo de un piloto integral e inteligente, que sea valorado por el equipo y la categoría en general, abarca muchas otras cosas también. Algunas de ellas ni siquiera se ven en la pista, ya que se trata de la elite absoluta del deporte motor.

Por último, tampoco es cuestión de autoflagelarse y decir que Colapinto es mal piloto o ya no sirve. Más bien, todo lo contrario: no había abandonado en toda la temporada. Los genios e invictos del teclado siempre estarán a la orden del día y no hay darles una trascendencia que no tienen ni merecen. Con un Alpine muy inestable en la primera mitad del año pero mucho más consolidado gracias a las actualizaciones mecánicas en las últimas cuatro competencias, el joven bonaerense siempre llevó al monoplaza rosa lo más arriba posible y ello decidió a la escuadra francesa a anunciar la renovación del contrato cuando todavía faltaban tres meses de este calendario. Franco sigue siendo un orgullo para el deporte argentino. Ahora, solamente estará en su templanza, el trabajo duro en equipo y la mentalidad la respuesta para conocer si logrará salir adelante o no.

Hay dos caminos. Uno es quedarse mirando el techo y lamentándose por el error cometido. El otro es hacer autocrítica, corregir, trabajar fuerte y seguir. El segundo parece el más aconsejable. Lo positivo en esta jornada triste para "Fran" es que la revancha le llegará rápido: el domingo 4 de octubre a las 4 horas de Argentina se largará el Gran Premio de Baréin, aunque será el autódromo de Sepang en Malasia. Tendrá una oportunidad más para demostrar el talento que lo llevó a la elite del automovilismo. Y, sobre todo, que nadie le regaló nada.