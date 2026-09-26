Max Verstappen defendió a pleno a Franco Colapinto y liquidó a Norris: "Demasiado"

Max Verstappen salió con todo a defender a Franco Colapinto, después del grave error del piloto argentino de Alpine durante el Gran Premio de Azerbaiyán 2026. El neerlandés de Red Bull, tetracampeón de la Fórmula 1, consideró que "son cosas que pasan" en el automovilismo y sostuvo que es "demasiado" la sanción de una carrera que pidió Lando Norris para el ex Williams.

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“Creo que mientras el piloto que lo provocó sea consciente de lo que hizo y pida disculpas, pasa...", comenzó el oriundo de Países Bajos, quien brilló en el circuito callejero de Bakú y terminó segundo. "Quiero decir, es un pequeño error o una mala apreciación: bloqueás los neumáticos en el interior, donde hay poco agarre", se explayó el europeo.

Además, Verstappen consideró que "es un poco desafortunado que haya involucrado a tantos autos (también debieron abandonar Norris y Pierre Gasly), pero son cosas que pasan". Si bien aclaró que "no es agradable para ninguno de los involucrados", sentenció: "Pero una suspensión de una carrera me parece un poco demasiado".

Norris pidió la suspensión de una carrera a Colapinto: "No merece estar en la F1"

El piloto inglés, vigente campeón de la máxima categoría del automovilismo con el McLaren, sostuvo que hay corredores "que no merecen estar en la F1...". Por si ello fuese poco, pidió directamente que lo sancionen con una carrera por el impacto que sacó de la pista a ambos y a Pierre Gasly, compañero del pilarense en Alpine. "La FIA debería ser más estricta y suspender a los pilotos por este tipo de cosas. Esta gente debería ser suspendida porque ese tipo de conducción no merece estar en la F1. Es simplemente una falta de cuidado por parte de la gente", disparó el oriundo de Bristol con el medio británico especializado The Race.

Max Verstappen apoyó a Colapinto y difirió con Norris, tras las críticas del inglés.

“Cuesta mucho dinero, todas mis piezas están ahora en la basura... En la Fórmula 1, creo que se espera que los pilotos se anticipen a las situaciones. El agarre va a ser bajo, la temperatura de los neumáticos es baja, ni siquiera estaban tan fríos. En la F1 queremos competir contra los mejores pilotos del mundo y, cuando pasan cosas como esta, es porque (ellos) no deberían estar ahí”, completó.