Franco Colapinto fue sancionado con 5 posiciones para el Gran Premio de Baréin tras el choque en Azerbaiyán

Franco Colapinto fue sancionado con cinco posiciones por la FIA (Federación Internacional del Automóvil) después del choque a su compañero Pierre Gasly, que terminó con ambos pilotos de Alpine y con el vigente campeón Lando Norris (McLaren) fuera del Gran Premio de Azerbaiyán 2026 de la Fórmula 1 a 15 vueltas del final. Tampoco se descarta que, en las próximas horas, el castigo deportivo se extienda.

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La otra cuestión que podría sufrir el ex Williams es la quita de puntos en la Superlicencia, en la que por ahora acumula 4 a lo largo de la temporada. Cuando se llega a 12 unidades allí ocurre la pena más grande: una carrera de suspensión directamente. La Superlicencia se trata de un permiso de conducción oficial y obligatorio que emite la FIA para que un piloto (de 18 años como mínimo) pueda competir en un GP de F1. En esta ocasión, podrían aplicarle tres o cuatro unidades de multa al pilarense.

El grave error de Colapinto en Bakú puede costarle severas sanciones de la FIA.

El recargo de posiciones para Colapinto es de cara a la siguiente competencia, que será el domingo 4 de octubre desde las 4 AM de Argentina con el Gran Premio de Baréin. No obstante, el fin de semana transcurrirá en el autódromo de Sepang (Malasia), bajo el nombre de GP de Baréin. Por ejemplo, si "Fran" clasifica décimo, entonces largará la final en la 15° colocación. Durísimo para el bonaerense y para la escudería Alpine en general.

Qué dice el fallo de la FIA, que sancionó a Colapinto con 5 posiciones

“Los comisarios revisaron las imágenes de video, los tiempos y las imágenes de las cámaras a bordo. Tras la reanudación, COL (Colapinto) se acercó a GAS (Gasly) por detrás al llegar a la curva 1. COL frenó demasiado tarde y entró en la curva por el interior a una velocidad que no le permitió tomarla de manera controlada. Se pasó de largo en la curva y tocó el lado izquierdo del auto de GAS, que luego impactó contra NOR, y ambos autos debieron abandonar.

Los comisarios consideraron que COL tuvo toda o la mayor parte de la responsabilidad por la colisión. Si bien el incidente ocurrió en la primera curva después de la reanudación, no hubo ninguna contribución de otro piloto que justificara aplicar el criterio más indulgente que se utiliza en la primera vuelta/primera curva.

La sanción estándar por provocar una colisión es una penalización de 10 segundos. Como COL había abandonado la carrera y, por lo tanto, no podía cumplir la penalización de tiempo, los comisarios convirtieron la sanción en una pérdida de 5 posiciones en la parrilla en la próxima carrera en la que participe el piloto, de acuerdo con el Artículo B1.9.6.(e) del Reglamento Deportivo de Fórmula 1 de la FIA 2026″.

Oficial: la FIA sancionó con cinco posiciones a Colapinto para la próxima carrera.

Colapinto pidió disculpas: "Error grande y grave"

Apenas culminado el abandono en Bakú, el bonaerense detalló en la zona mixta durante la entrevista con ESPN: "Bloqueé cuando intenté frenar y después estuve fuera de control durante toda la frenada, así que no tuve mucho por hacer...". Al mismo tiempo, declaró: "Obvio que perdón al equipo, a Pierre. Fue un error grande y grave, perdimos muchos puntos por los dos autos, así que fue un día complicado cuando venía siendo bastante bueno. Perdón a todo el equipo".