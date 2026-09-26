El inglés Lando Norris atacó a Colapinto con pedidos exagerados: "No merece estar en la F1"

Lando Norris atacó sin piedad y de manera exagerada a Franco Colapinto, después del choque provocado por el error del argentino que les costó la carrera a ambos en el Gran Premio de Azerbaiyán 2026 de la Fórmula 1. El piloto inglés, vigente campeón de la máxima categoría del automovilismo con el McLaren, sostuvo que hay corredores "que no merecen estar en la F1...".

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Por si ello fuese poco, pidió directamente que lo sancionen con una carrera por el impacto que sacó de la pista a ambos y a Pierre Gasly, compañero del pilarense en Alpine. "La FIA debería ser más estricta y suspender a los pilotos por este tipo de cosas. Esta gente debería ser suspendida porque ese tipo de conducción no merece estar en la F1. Es simplemente una falta de cuidado por parte de la gente", disparó el oriundo de Bristol con el medio británico especializado The Race.

El brutal ataque de Lando Norris a Colapinto tras su error en Azerbaiyán.

“Cuesta mucho dinero, todas mis piezas están ahora en la basura... En la Fórmula 1, creo que se espera que los pilotos se anticipen a las situaciones. El agarre va a ser bajo, la temperatura de los neumáticos es baja, ni siquiera estaban tan fríos. En la F1 queremos competir contra los mejores pilotos del mundo y, cuando pasan cosas como esta, es porque (ellos) no deberían estar ahí”, completó.

Por qué es exagerada la sanción que pide Norris contra Colapinto

Si bien se entiende la furia del inglés que habló "en caliente" luego de haber abandonado por culpa del argentino, también es cierto que lo que pide no tiene ningún asidero. El reglamento es claro y la Superlicencia así lo indica: para que haya una suspensión de una carrera (la peor sanción posible), a un piloto tienen que quitarle doce puntos de la Superlicencia. Franco recién lleva 4, aunque esta situación en Bakú podría costarle algunos más.

De cualquier manera, es muy poco probable que sean ocho unidades de sanción, por lo que el ex Williams sufrirá seguramente un recargo de diez segundos o incluso de posiciones en la grilla de partida del GP de Baréin en Sepang, Malasia. Dicha competencia comenzará el domingo 4 de octubre desde las 4 horas de Argentina.