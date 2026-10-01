Franco Colapinto defendió a los argentinos y le contestó a Lando Norris: "Mucho odio"

Franco Colapinto habló de todos los temas en la Fórmula 1, hizo autocrítica por el grave error en el Gran Premio de Azerbaiyán 2026, defendió a los argentinos y le contestó a Lando Norris. El piloto inglés había dicho que el pilarense "no merece" estar en la máxima categoría del automovilismo mundial, por lo que ahora el corredor de Alpine recogió el guante y le respondió.

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Durante la extensa entrevista con el periodista Juan Fossaroli en ESPN y con el canal oficial de la F1, el bonaerense de 23 años fue contundente con su testimonio. De hecho, aclaró que ya quedó atrás el grosero yerro en el circuito callejero de Bakú y se enfoca en la siguiente prueba: el GP de Baréin que esta vez se llevará a cabo en el autódromo de Sepang, Malasia.

Colapinto habló de todo antes del GP de Baréin 2026 en la Fórmula 1

El error que costó el choque y abandono en Azerbaiyán: "Consecuencia muy grave"

“Al final es un gran error, con una consecuencia muy grave. Fue un bloqueo en un relanzamiento que tuvo una consecuencia muy grande para el equipo, es normal que todos estén enojados, es algo que no debería pasar. Me disculpé mucho por todo eso, y Flavio (Briatore, asesor ejecutivo) quiere ganar, esto no puede pasar. Es así, tenemos que seguir con todo el equipo, sigamos empujando, sigamos aprendiendo de estos momentos difíciles, estos momentos duros. Es cuando más tenemos que aprender, es cuando tenemos que entenderlo todo para para que no vuelva a pasar y, por mi parte, obviamente aprender de estos momentos. Y nada, volvamos rápido a la situación y tratamos de conseguir un buen resultado aquí”.

"No creo que sea mi momento más difícil en la F1. Hay momentos más complicados que otros siempre, pero lo que importa es estar unidos, crecer y mejorar como piloto y persona. Ha sido uno de esos momentos donde aprendés. Yo estoy bien, listo para correr aquí, hay muchas cosas nuevas en esta pista y es emocionante venir aquí. Fue un bloqueo, un error simple y tonto, todos los pilotos los han tenido, Lando (Norris) y Oscar (Piastri) los tuvieron también, no es algo que haya que mirar con un análisis exhaustivo. Lo que pasa es que nos costó muchos puntos, pero el error es muy simple”.

Franco Colapinto habló de todo, tras el polémico choque con Gasly en Bakú.

Las fuertes críticas de Briatore: "Es un gran líder"

“Hay veces donde todo el mundo está enojado y es complicado. Flavio es un gran líder y es de los mejores que he tenido, sabe manejar muy bien estas situaciones y hacer al equipo mejor. Siempre he creído en él en este aspecto, seguro que no es lo ideal ser el que se ha equivocado en una situación así. Es genial aprender de él, nada más pude tomé toda la responsabilidad, estoy triste por lo que pasó pero hemos tenido muchas charlas como equipo”.

“Hemos mirado todo, hemos aprendido y ya es pasado. Fui enseguida a trabajar a la fábrica y nuestros planes de futuro nunca cambiaron. Claro que Flavio estaba enojado, lo último que querés es crear una situación así, estábamos haciendo un gran trabajo Pierre (Gasly) y yo. Fue un bloqueo, fue muy mala suerte llevarme a Pierre, a tu compañero, y a Lando, y crear todo esto. No podés cambiar el pasado, lo hemos arreglado internamente y han sido todos muy comprensivos conmigo”.

La charla interna en Alpine: "Todo bien"

“Manejamos todo internamente, todo bien y positivo. Ya tengo ganas de esta carrera. Así que sí, los momentos difíciles nos hacen más fuertes. Ojalá podamos seguir adelante y tener un buen fin de semana aquí. Es bueno volver a intentarlo rápido otra vez y, sí, podemos hacer un buen trabajo aquí”.

“Hablamos de lo que tenemos que hablar y creo que, sobre todo, para hacer más fuerte al equipo. Fortalecer al equipo después de estos momentos es nuestro objetivo. Cuando las cosas van mal o cuando pasan momentos complicados y cosas así, es importante que nos mantengamos unidos y entender qué hacer mejor para mejorar de cara al futuro y para que no vuelva a pasar y creo que estos momentos nos hacen más fuertes, así que sí, ojalá el futuro nos sonría y podamos darle la vuelta a la situación rápido".

Las críticas de Norris: "Calor del momento"

“Fue el calor del momento, sabe qué tipo de comentarios puede crear porque ha sido uno de los pilotos que más ha hablado de ‘hate’ en el pasado". "Me sorprendió un poco lo que dijo pero enseguida se disculpó, se creó mucho ‘hate’ (odio). Es una situación muy complicada con el mundo exterior y tenemos que mantener todo más para nosotros, está todo bien entre nosotros, hemos hablado”.

El apoyo de los hinchas argentinos, con críticas a Pierre Gasly y Alpine: "Imposible de controlar"

“Hablamos de lo mismo cada semana, lleva mucho tiempo pasando, como pilotos tenemos la responsabilidad de que mejore. Es muy complicado porque viene de casi cada ‘fanbase’, hay algunas más apasionadas que otras. Hacemos lo que podemos pero es imposible de controlar. Mi mensaje es siempre el mismo, no sabes lo que puedes crear escribiendo, somos todos sensibles, seres humanos, no todo viene siempre de los argentinos, no estoy de acuerdo con eso, son muy apasionados y siempre me apoyan mucho".

"Claro que a veces se equivocan, pero viene de todas las ‘fanbase’, viene de todo el mundo y a veces no se habla. No miro mucho las redes pero sé que afecta a mucha gente, a pilotos y atletas les afecta, a los pilotos nos cuesta controlar todos esos comentarios, llevo hablando de esto desde el año pasado”.

El respaldo de Max Verstappen a Colapinto: "Fue muy comprensivo"

“Son reacciones diferentes, Max estuvo en una situación así como Kimi (Antonelli) en Austria, donde Kimi bloqueó y hubo muchas consecuencias, tal vez perdió el Mundial. Max fue muy comprensivo, siempre lo ha sido, ha cometido errores y lo entiende, es un campeón y entiende estas situaciones”.

El GP de Baréin en Malasia: "Bien preparados"

“Creo que estamos bien preparados. Llegamos tarde a propósito para poder tener más datos de Malasia y más datos de la unidad de potencia, así que creo que la preparación es bastante buena. Es bueno, es bastante divertido, difícil. Parece caluroso, así que sí, veremos cómo están las condiciones este fin de semana con el clima y lo accidentado del trazado. Creo que hay muchos factores diferentes que todavía no hemos visto este año”.