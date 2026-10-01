Franco Colapinto señaló su nuevo objetivo en la previa al Gran Premio de Baréin en Malasia: “Productivo”

Después de la accidentada carrera en Bakú, Franco Colapinto se prepara para lo que será la decimosexta fecha de la temporada con el Gran Premio de Baréin de la Fórmula 1, que se disputará en Malasia debido a la imposibilidad de competir en Sakhir por el conflicto de Oriente Medio. En este contexto, el pilarense adelantó que espera un fin de semana productivo en lo que será su primera experiencia en el mítico Circuito Internacional de Sepang.

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A través del sitio oficial de Alpine, el piloto argentino hizo unas declaraciones acerca de cómo fueron sus preparativos para la visita a Malasia, donde también se refirió a cómo podría afectar la cuestión climática. “Será mi primera experiencia en Sepang. Es un circuito del que he oído hablar mucho, ya que crecí viendo la Fórmula 1. Algo que destaca son las condiciones, con tanto calor y humedad, y la alta probabilidad de lluvia”, comenzó.

Por otra parte, el pilarense reveló que viajó a la base del equipo galo tras el GP de Azerbaiyán para tener un breve entrenamiento antes de tener su vuelo a Sepang para las prácticas en pista. “Volé a Enstone después de Bakú, como estaba previsto, para pasar un día en el simulador. Fue una experiencia bastante singular, ya que nos estamos adaptando al cambio horario; estuve en la fábrica a las 5 de la mañana junto con mis ingenieros”, agregó.

En cuanto a sus objetivos, el piloto de Alpine reconoció que la clave será tener una primera jornada que le permita reunir datos suficientes para llegar a una configuración óptima del A526 de cara a la clasificación. “Tengo muchas ganas de vivir la experiencia de Malasia y mi objetivo es tener un viernes productivo, lograr una buena puesta a punto del coche y, con suerte, estar en condiciones de competir por los diez primeros puestos ambos días”, cerró Franco.

Cabe recordar que Colapinto arrastra una sanción de cinco lugares para la grilla de partida debido al accidente que produjo en el relanzamiento del GP de Azerbaiyán, lo que generó los abandonos de Pierre Gasly y Lando Norris. De ahí que la clasificación vaya a ser una de las claves para el argentino, que necesitará pasar a la Q3 y quedar bien posicionado para no perder tantos lugares en la grilla.

Colapinto suma 27 puntos en la temporada.

Horarios del GP de Baréin 2026 de F1

Tras el GP de Azerbaiyán, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Circuito Internacional de Sepang, donde se disputará el Gran Premio de Baréin entre el 2 y 4 de octubre por la decimosexta fecha. A continuación, los días y horarios: