La prensa británica sepultó a Franco Colapinto por el choque en el GP de Azerbaiyán: "Desastroso"

Después de cada fin de semana de carrera, el reconocido medio The Race lanza su ranking ordenando los pilotos del mejor al peor de acuerdo a las actuaciones que tuvo cada uno en la pista a lo largo de toda la fecha. En este contexto, y tras el accidente provocado en el relanzamiento del GP de Azerbaiyán, el portal inglés fue durísimo con Franco Colapinto al colocarlo en el fondo del ranking como el peor piloto de la cita en Bakú.

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Edd Straw, el encargado de realizar el análisis en cada fecha de la Fórmula 1, remarcó los problemas de ritmo que tuvo el piloto argentino desde la primera sesión de prácticas libres y la diferencia que mantuvo con respecto al rendimiento de Pierre Gasly. “Según admitió él mismo, carecía de la confianza de Gasly en los frenos en particular y no tenía el ritmo de su compañero de equipo a una sola vuelta”, comenzó el británico.

Luego de referirse al problema que tuvo el pilarense en la Q3 por un bloqueo en el último intento de la clasificación, el periodista se refirió directamente a lo que sucedió el sábado en el Circuito callejero de Bakú. “Tuvo unas sólidas primeras 30 vueltas, rodando noveno y luego décimo tras la inevitable remontada de Antonelli. Una vez más, se hizo evidente la diferencia de ritmo con Gasly”, agregó al respecto.

Sin dudas, el punto de inflexión de la carrera fue el accidente en el relanzamiento, momento en el que terminó no solo con sus chances de sumar, sino también con las de su compañero y Lando Norris. “En la reanudación, ocupaba la décima posición y aún estaba bien situado para obtener un buen resultado a pesar de sus problemas de ritmo, pero falló estrepitosamente”, añadió Straw con respecto al choque en cadena en la primera curva.

Como resultado de esto, el columnista de The Race le puso como veredicto: “Ya tenía problemas de ritmo con respecto a Gasly incluso antes de su desastroso error en la reanudación”. Así, Colapinto quedó situado en el fondo por debajo de Alex Albon, quien chocó solo y provocó la primera interrupción de la carrera, mientras que el mejor piloto para el inglés no fue otro más que George Russell, el ganador de la fecha.

Es el primer accidente en carrera del argentino en la temporada.

Ranking del GP de Azerbaiyán, según The Race