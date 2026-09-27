La prensa europea despotricó contra Franco Colapinto después de su error en el GP de Azerbaiyán: "Estúpido"

Tras haberlo elogiado por su actuación en Madrid, el reconocido medio The Race criticó duramente a Franco Colapinto por el accidente que produjo en el relanzamiento del GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1. Tal es así que el portal británico colocó al pilarense como uno de los perdedores del fin de semana y resaltó que su movimiento fue un error estúpido que terminó perjudicando a Pierre Gasly, su propio compañero de equipo.

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En la nota titulada “Ganadores y perdedores” de la cita al Circuito callejero de Bakú, el medio comenzó: “Tras un par de señales alentadoras en Monza, donde Franco Colapinto fue rápido pero cometió errores, y en Madring, donde fue más rápido que su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, lo echó todo a perder haciendo algo estúpido”. Acto seguido, se mencionaron algunas defensas que tuvo el piloto argentino, tales como Carlos Sainz o Arvid Lindblad, quienes se quejaron de distintos aspectos de la carrera.

A pesar de eso, The Race advirtió que solo el pilarense cometió un error semejante y, sobre todo, destacó el peso que tiene haberle arruinado la carrera a todo el equipo. “Colapinto fue el único que bloqueó ambas ruedas delanteras y chocó contra dos coches a la vez. Cuando uno de esos coches es el de tu compañero, la cosa se pone realmente difícil. Al menos asumió toda la responsabilidad”, agregaron.

Por otra parte, el portal inglés se refirió también a la penalización que recibió el argentino, que perderá cinco posiciones en la grilla de partida como consecuencia de no haber sido castigado en pista ante el abandono. “Como no pudo cumplir la penalización de 10 segundos que le impusieron los comisarios, eso significará una penalización en la parrilla de salida de Sepang”, sumó el periodista Ben Anderson.

Por último, el análisis se cerró con las consecuencias que tuvo el doble abandono provocado por Franco en la tabla de constructores, donde el equipo galo perdió terreno en la lucha por el quinto lugar. “El accidente de Colapinto no solo privó a Alpine de al menos los siete puntos que tenía antes de que todo saliera mal, sino que creó las condiciones para que Arvid Lindblad se hiciera con el séptimo puesto y ampliara la ventaja de Racing Bulls”, concluyó.

Así quedó el A526 tras el accidente.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de Azerbaiyán, la Fórmula 1 no tendrá descanso antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Circuito Internacional de Sepang. Allí se desarrollará el Gran Premio de Baréin por la decimosexta fecha entre el 2 y 4 de octubre bajo el formato tradicional, es decir, sin carrera sprint.