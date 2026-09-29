Atención, Franco Colapinto: el viejo compañero de Pierre Gasly que regresó a la Fórmula 1 con Alpine

En medio de unos días complicado para Franco Colapinto por su choque en el relanzamiento del GP de Azerbaiyán, Alpine dio a conocer el fichaje de un expiloto de la Fórmula 1 que supo compartir equipo con Pierre Gasly. Se trata de Daniil Kvyat, quien estuvo siguiendo lo sucedido en el Circuito callejero de Bakú desde la sede de Enstone, donde viene haciendo aportes tanto para el coche del pilarense como para el del francés.

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Al igual que Gasly, el piloto ruso inició su aventura en la máxima categoría dentro de la estructura de Red Bull, aunque claro que su debut fue con Toro Rosso en 2014 y recién al año siguiente subió al equipo principal como compañero de Daniel Ricciardo. Tras poco más de un año en la base de Milton Keynes, fue enviado de regreso a la escudería italiana, donde en 2019 se encontró con el galo.

De ahí que ambos hayan construido una muy buena relación por aquellos tiempos en la sede de Faenza, lo que pone una incógnita de qué sucederá con el pilarense ante la presencia del “Torpedo”. No obstante, el piloto de 32 años lleva un tiempo alejado de la competencia y ahora tan solo hace sus aportes con el simulador, tal como se informó en el comunicado lanzado por la escudería francesa tras la decimoquinta fecha.

“Con 110 participaciones en la F1 y tres podios en su haber, Daniil aprovecha su experiencia para ayudar a los equipos de ingeniería, además de trabajar en el simulador durante el día y la noche para asistir a Pierre y Franco en pista”, afirmaron desde Enstone. Ahora bien, por fuera del anuncio oficial, desde The Race filtraron que los europeos mantienen una comunicación fluida, a tal punto de que Kvyat informa cada fin de semana a su excompañero de pista sobre sus impresiones en el simulador.

Ahí es donde puede evidenciarse cierta diferencia en comparación con el argentino, que no recibe los datos por parte del ruso o, al menos, no hay afirmaciones que indiquen que así sea. Como consecuencia, Colapinto puede encontrar cambios no esperados en la configuración de su monoplaza, que va actualizándose con los datos del simulador y viceversa, de manera tal que los ingenieros puedan realizar comparaciones para encontrar la mejor puesta a punto para cada carrera.

Kvyat había sido presentado en marzo.

El pasado de Kvyat con Verstappen

Después de cuatro fechas con Red Bull, e incluso con un podio en el GP de China 2016, Kvyat fue desplazado del equipo principal por Verstappen y reenviado de regreso a Toro Rosso, donde culminó su paso por la F1 en 2021. Ahora bien, el neerlandés no solo se quedó con su asiento en la escudería austriaca, sino que también comenzó a salir con Kelly Piquet, la brasileña con la que el ruso había tenido una hija, Penelope, quien ahora tiene al tetracampeón del mundo como una figura paterna.