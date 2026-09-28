El crudo dardo del director de McLaren contra Franco Colapinto por el accidente en Bakú: "Sentido común"

La cita en el Circuito callejero de Bakú no terminó bien para Franco Colapinto, que produjo un accidente en el relanzamiento al intentar ganar posiciones por la parte sucia de la pista. Como consecuencia, el pilarense no pudo frenar a tiempo en la curva, bloqueó y se llevó puesto a Pierre Gasly, quien, a su vez, chocó a Lando Norris, lo que dejó a McLaren sin uno de sus pilotos, algo que molestó al director del equipo inglés.

{{{htmlAmp}}}

Tal es así que Andrea Stella apuntó contra el piloto argentino en sus declaraciones posteriores al GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1, en el que McLaren no sumó ni un solo punto debido a un error propio de Oscar Piastri hacia el final de la carrera. “Supongo que esto está siendo revisado por los comisarios prácticamente mientras hablamos, y estoy seguro de que Flavio también lo revisará. No estoy seguro de cuál de los dos será más severo con quien haya causado el problema”, comenzó el británico en diálogo con la prensa.

Para ese momento, todavía no se había comunicado la sanción de cinco puestos que recibió Colapinto para la próxima fecha, pero el director del equipo de Woking presionó para que el pilarense obtenga una penalización severa. “Creo que, definitivamente, la penalización debería tener en cuenta que hay algunos circuitos en los que hay que tener una prudencia adicional”, agregó después de señalar que todos los pilotos deberían saber que la primera curva de Bakú es problemática.

“Hay todo un historial de problemas que ocurrieron de esta manera, especialmente en un circuito urbano donde no hay forma de utilizar la zona de escapatoria”, señaló al respecto Stella. Ahora bien, por fuera de esta reflexión, lo cierto es que el ingeniero cerró sus declaraciones con otro dardo más a Franco, nuevamente poniendo presión sobre la decisión de los comisarios para que reciba una sanción ejemplar.

“Así que confiamos en los comisarios, en su criterio, pero, sobre todo, deberíamos confiar en que los pilotos apliquen cierto grado de sentido común, diría yo, mientras conducen”, concluyó. De esta manera, los dichos de Stella coinciden en cierta manera con las declaraciones de Norris, quien pidió la suspensión de Colapinto después de haberle arruinado la carrera, aunque lo cierto es que el británico había quedado atrapado en esa zona por errores propios que lo quitaron de la punta.

Norris fue criticado por sus dichos contra el argentino.

¿Qué dijo Norris tras la carrera?

Después de la victoria de George Russell en Bakú, Norris se acercó a la zona mixta para prestar declaraciones sobre su incidente con Colapinto: “Simplemente me sacaron de la carrera. Creo que la FIA debería ser más estricta y empezar a imponer suspensiones por este tipo de cosas. Es una imprudencia por parte de la gente. Cuesta mucho dinero, todas mis piezas ahora están en la basura. La gente debería ser suspendida porque eso no es conducir; eso no merece estar en la Fórmula 1”.