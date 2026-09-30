Qué fue de la vida de Jack Doohan, el piloto al que reemplazó Franco Colapinto en la F1

La historia de Jack Doohan en la Fórmula 1 cambió de manera abrupta durante 2025. El australiano, hijo del cinco veces campeón mundial de motociclismo Mick Doohan, había llegado a Alpine después de varios años dentro de la academia de la escudería francesa. Su debut se produjo en el Gran Premio de Abu Dhabi 2024, cuando reemplazó anticipadamente a Esteban Ocon.

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Para 2025 recibió finalmente la oportunidad de comenzar una temporada completa como compañero de Pierre Gasly. Sin embargo, la experiencia duró poco. Después de las primeras seis fechas, Alpine decidió reemplazarlo desde el Gran Premio de Emilia-Romaña por Franco Colapinto, quien había llegado al equipo como piloto de reserva después de su paso por Williams. Doohan quedó entonces relegado al papel de tercer piloto durante el resto del año.

La separación definitiva de Doohan de Alpine en la Fórmula 1

La situación cambió nuevamente en enero de 2026. Alpine anunció oficialmente que ambas partes se separarían antes del comienzo de la nueva temporada, poniendo fin a una relación que había comenzado en 2022 cuando el australiano ingresó a la academia del equipo.

Su etapa como titular había sido particularmente corta: apenas siete Grandes Premios contando su debut de 2024 y las primeras seis carreras de 2025. Pero Doohan todavía tenía un objetivo claro: mantenerse cerca de la Fórmula 1. Pocas semanas después encontró una nueva oportunidad.

El nuevo comienzo con Haas

En febrero de 2026, Haas incorporó oficialmente a Jack Doohan como piloto de reserva. Su función es trabajar junto al equipo durante la temporada y estar preparado para reemplazar a Esteban Ocon u Oliver Bearman si alguno de los titulares no puede disputar un Gran Premio. También participa en tareas de simulador, desarrollo y preparación técnica del monoplaza.

El propio australiano definió el cambio como un “nuevo comienzo” después de una etapa difícil en Alpine. Pero no se quedó solamente como reserva.

Volvió a correr en Resistencia

En abril de 2026 se confirmó además que Doohan competiría en la European Le Mans Series. El australiano se incorporó a Nielsen Racing para manejar un prototipo Oreca LMP2, compartiendo el auto número 24 con Ed Pearson y Roy Nissany. La decisión le permitió volver a competir regularmente después de pasar buena parte de 2025 sin carreras.

Así, mientras Colapinto consiguió consolidarse en Alpine y ya fue confirmado junto a Gasly para la temporada 2027, Doohan inició un camino diferente. Su objetivo sigue siendo permanecer dentro del radar de la Fórmula 1, pero actualmente combina ese sueño con una nueva experiencia en resistencia.

A los 23 años, su carrera todavía está lejos de terminar. Perdió una oportunidad importante en Alpine, pero encontró en Haas y en la European Le Mans Series dos caminos para mantenerse activo y buscar, eventualmente, una segunda oportunidad en la máxima categoría.