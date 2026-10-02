Franco Colapinto recibió otra sanción en Fórmula 1 y reconoció el duro panorama que tendrá en el Gran Premio de Malasia tras el cambio de motor decidido por Alpine.

Franco Colapinto volvió a encontrarse con una noticia que condiciona su fin de semana en la Fórmula 1. Luego de que Alpine colocara un nuevo motor en su monoplaza, el argentino recibió una penalización de diez posiciones en el Gran Premio de Malasia, que se suma a los cinco puestos que ya debía perder por el accidente de Bakú.

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El castigo llegó después de que la escudería francesa instalara el quinto motor de combustión interna Mercedes de la temporada en el auto de Colapinto. El reglamento permite utilizar hasta cuatro unidades sin penalización y superar ese límite implica automáticamente una pérdida de posiciones.

Alpine tomó la decisión de afrontar ahora ese recargo por una cuestión estratégica. Como el pilarense ya debía retroceder cinco lugares por la sanción recibida en Bakú, el equipo aprovechó la situación para cambiar el propulsor y concentrar las penalizaciones. La intención de Alpine es contar con una unidad adicional para el tramo final de la temporada y evitar una situación similar más adelante.

Alpine cambió el plan para el Gran Premio de Malasia

La modificación del motor no fue el único aspecto que alteró el programa de trabajo de Colapinto. La penalización también cambió la manera en la que Alpine encaró las prácticas libres. Durante la segunda sesión, el equipo decidió no buscar una vuelta rápida con neumáticos blandos. En cambio, priorizó las tandas largas y utilizó una mayor cantidad de combustible para recopilar información pensando directamente en la carrera del domingo.

El resultado fue un 22° puesto para Colapinto, último entre los pilotos que participaron de la sesión. Sin embargo, completó 31 vueltas y marcó un tiempo de 1m43s391. Charles Leclerc fue el más rápido con Ferrari, seguido por Isack Hadjar y Lando Norris. Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, terminó décimo con un registro de 1m38s588. Los números de la práctica, por lo tanto, no cuentan toda la historia, ya que el objetivo del equipo estaba puesto en otro lugar.

Colapinto fue crudo con su perspectiva

Después de la sesión, el piloto argentino explicó que Alpine había diseñado el trabajo pensando en el domingo y reconoció que todavía había aspectos para mejorar. "Estuvimos enfocados en la carrera, creo que hay mucho por trabajar y aprender. El ritmo en la FP2 fue bastante bueno y hay que intentar avanzar el domingo. El sábado está un poco perdido por la penalización, largaré último, así que intentaremos avanzar en posiciones en la carrera", expresó a ESPN.

Incluso, el piloto reconoció que disfruta cuando puede buscar vueltas rápidas, pero dejó claro que ese no sería el objetivo durante este fin de semana: "No preparé nada de qualy. No estamos enfocados en eso, porque no es lo que… No tengo qualy este fin de semana, largo último igualmente con los 15 puestos. Hay que enfocarse en la carrera, tener un poquito de mejor ritmo que los demás. Si lo podemos maximizar más que el resto, seguro vamos a ir para adelante, que es el objetivo". La prioridad, entonces, será otra: tener ritmo de carrera, cuidar los neumáticos y aprovechar cualquier posibilidad de adelantamiento.

La explicación de Alpine sobre la estrategia

Steve Nielsen, jefe de Alpine, confirmó que el equipo había pensado otra estrategia para Colapinto y explicó por qué decidieron afrontar ahora la penalización por el quinto motor: "Hoy llevamos a cabo programas muy diferentes con ambos pilotos y, al final, estamos satisfechos con el trabajo que hemos podido completar. Franco corrió con mucho combustible en ambas sesiones con la vista puesta en prepararse para la carrera del domingo".

El directivo también explicó que Alpine ya sabía que en algún momento de la temporada tendría que aceptar una sanción por los componentes de la unidad de potencia y agregó: "Consideramos que este circuito podría ser óptimo para los adelantamientos y le brinda a Franco más oportunidades de abrirse paso entre el pelotón, tal como lo vimos hacer en Monza en su camino hacia los puntos. Hoy ha hecho un buen trabajo recopilando datos con mucho combustible y ayudando a comprender el comportamiento de los neumáticos, lo cual es importante para el domingo".

Así, Alpine decidió mirar más allá de la clasificación. Con Colapinto condenado a partir desde el último lugar, la apuesta pasa por sacar información durante las prácticas y aprovechar las características del circuito para intentar avanzar durante la carrera. El Gran Premio de Malasia, entonces, ya tiene un desafío definido para Franco Colapinto: largará desde el fondo y deberá construir su carrera desde atrás. La sanción complicó el panorama, pero también modificó el objetivo del equipo. Ahora, todo estará puesto en encontrar el ritmo necesario para recuperar posiciones cuando llegue el momento de competir por los puntos.

El antecedente de Bakú que todavía pesa

La primera sanción se originó en el Gran Premio de Azerbaiyán. Cuando quedaban 15 vueltas y la competencia acababa de reanudarse después de la intervención del Auto de Seguridad, Colapinto bloqueó las ruedas al llegar a la primera curva.

El incidente terminó involucrando también a Pierre Gasly y Lando Norris. Los tres pilotos debieron abandonar la carrera. Después de revisar la maniobra, los comisarios determinaron que Colapinto había sido responsable del accidente y establecieron una pérdida de cinco posiciones para la siguiente competencia.

Para Alpine, aquel episodio también significó perder una posibilidad importante de sumar puntos en la lucha por el Campeonato de Constructores. Ahora, el argentino deberá convivir con las consecuencias de aquel incidente y con una nueva penalización en un mismo fin de semana.