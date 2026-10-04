Max Verstappen ganó el GP de Bahréin en Malasia: así quedaron las posiciones en la Fórmula 1

Después de haber subido al podio en tres fechas consecutivas, Max Verstappen finalmente logró su primera victoria de la temporada este domingo en el Gran Premio de Baréin en Malasia por la decimosexta fecha de la Fórmula 1. El as de Red Bull había obtenido la pole este sábado, pero tuvo un inicio complicado esta madrugada en el Circuito Internacional de Sepang, donde la acción se vio retrasada por un par de horas.

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Las lluvias que azotaron el país asiático produjo una demora de más de hora y media, momento en el que varios equipos apostaron por salir con neumáticos de piso seco y se vieron perjudicados, como ocurrió con los Ferrari. Quien optó por las gomas intermedias de lluvia fue Verstappen, que perdió terreno en la largada al quedarse sin potencia, de manera que cayó al tercer puesto al ser superado por los dos Mercedes, con Andrea Kimi Antonelli a la cabeza.

A pesar de este inicio cuesta arriba, el piloto neerlandés no tardó en recuperarse y superó a George Russell en la sexta vuelta y, cuando estaba cerca del italiano, la carrera se vio interrumpida por el abandono de Valtteri Bottas. Con el Safety Car en pista, todos cambiaron las gomas de piso mojado por seco y Red Bull optó por los neumáticos blandos, mientras que Mercedes salió con unos medios que mostraron menor rendimiento.

Tal es así que el tetracampeón del mundo pasó rápidamente a Antonelli para volver al liderato y llegó a tener una diferencia de diez segundos a su favor antes de realizar la segunda parada en el giro 34. Hacia la vuelta 43, Alex Albon se vio forzado a abandonar y Max volvió a boxes en medio del VSC, de manera que Kimi subió al primer puesto eventualmente, aunque fue llamado por Mercedes a la vuelta siguiente.

No obstante, la acción no se reanudó inmediatamente debido a que el Williams se quedó atascado, por lo que ingresó la grúa y el Safety Car. Justo cuando parecía que iba a relanzarse la carrera, Russell se quedó en la recta por una falla en la unidad de potencia y tuvo que retirarse, lo que prácticamente liquidó sus chances de remontarle el campeonato a su compañero, que tuvo una oportunidad de buscar la victoria en el reinicio.

Sin embargo, Verstappen se mantuvo sólido en el relanzamiento y volvió a mostrar el poderío del RB22 para mantenerse en la punta y quedarse con la victoria en Malasia con un tiempo de 1:47:14.808. Por su parte, Antonelli (+2.307s) finalizó segundo delante de Hamilton (+4.919s), que mostró una notable recuperación a pesar del error de estrategia de Ferrari y logró sumar su sexto podio en el año.

Todos los pilotos que sumaron puntos este domingo.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Baréin en Malasia

Andrea Kimi Antonelli: 320 puntos. George Russell: 236. Lewis Hamilton: 214. Charles Leclerc: 191. Lando Norris: 188. Max Verstappen: 188. Oscar Piastri: 128. Isack Hadjar: 96. Liam Lawson: 65. Pierre Gasly: 41. Arvid Lindblad: 38. Franco Colapinto: 27. Oliver Bearman: 20. Gabriel Bortoleto: 10. Nico Hülkenberg: 7. Esteban Ocon: 7. Fernando Alonso: 7. Carlos Sainz: 7. Alex Albon: 5. Yuki Tsunoda: 1. Lance Stroll: 0. Valtteri Bottas: 0. Checo Pérez: 0.

El neerlandés igualó a Norris en el campeonato.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de Baréin, la Fórmula 1 no tendrá descanso antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Circuito callejero de Marina Bay. Allí se desarrollará el Gran Premio de Singapur por la decimoséptima fecha entre el 9 y 11 de octubre bajo el formato sprint.