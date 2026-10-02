Sin la posibilidad de correr en el Circuito Internacional de Sakhir ante los peligros que representa el conflicto bélico en Oriente Medio, la Fórmula 1 llegó a un acuerdo para que el Gran Premio de Baréin pueda realizarse en Malasia. Así, el Circuito Internacional de Sepang será la sede para la decimosexta fecha que se disputará este fin de semana, la cual tiene una serie de características que lo hacen único en el mundo.

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¿Cómo es el Circuito Internacional de Sepang que albergará el Gran Premio de Baréin?

Construido desde cero por Hermann Tilke, el mismo diseñador que está a cargo de la renovación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, el trazado de Sepang cuenta con una extensión de 5,5 kilómetros, 15 curvas y 8 rectas totales. En este sentido, uno de los distintivos del circuito son sus calles de 16 a 22 metros de ancho, lo que hace que sea muy propicio para los adelantamientos que asegurarán el show este fin de semana.

Gracias a esa anchura, los pilotos tienen varias opciones para elegir su trazada, de manera que puedan desarrollarse movimientos sorpresivos para tener rebases, aunque es esperable que la mayoría se realicen en las rectas largas. Estas se encuentran de manera paralela y solamente separadas por la última curva, donde se sitúa una de las tribunas con mejores vistas para observar los adelantamientos.

Velocidad pura y curvas emblemáticas: las zonas donde se definirá la carrera

Además, Sepang ofrece una serie de curvas rápidas desde el inicio, siendo las dos primeras las más emblemáticas para prestar atención en la largada, además de que cierran la primera recta larga. También hay que considerar el contraste entre las curvas 3 y 4, con una realizándose a fondo y la última con una trayectoria más lenta para cerrar el primer sector, mientras que el segundo tiene la seguidilla de la 7 y 8 que se cierran en horquilla.

El antecedente de Verstappen y el fantasma de la última edición en 2017

Por otra parte, vale la pena mencionar que el circuito ha recibido trabajos en el asfalto en los últimos años, aunque los informes de Pirelli señalan que la superficie se encuentra en condiciones muy similares a las del 2017. En aquella ocasión, cuando se corrió por última vez el GP de Malasia, el ganador fue Max Verstappen, quien obtuvo su segunda victoria en la F1, además de que Sebastian Vettel registró el récord de vuelta con un tiempo de 1:34.080.

Sepang vuelve a la F1 después de 9 años.

Horarios del GP de Baréin 2026 de F1

Tras el GP de Azerbaiyán, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Circuito Internacional de Sepang, donde se disputará el Gran Premio de Baréin entre el 2 y 4 de octubre por la decimosexta fecha. A continuación, los días y horarios: