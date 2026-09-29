Colapinto va por la revancha en Sepang: cuándo corre en Malasia y con qué sanción llega

Después de un complicado fin de semana en Bakú, Franco Colapinto ya tiene la mirada puesta en uno de los circuitos más recordados por los seguidores de la Fórmula 1.

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La categoría regresará al Sepang International Circuit después de casi una década sin competir allí. La actividad comenzará el viernes 2 de octubre y la carrera principal se realizará el domingo 4.

Aunque la competencia se disputará en Malasia, oficialmente será denominada Gran Premio de Bahréin en Malasia. La modificación excepcional del calendario permitió trasladar el evento a Sepang, manteniendo su lugar dentro del campeonato 2026.

Para los argentinos habrá que madrugar.

La carrera comenzará a las 4:00 de Argentina, ya que en Malasia serán las 15:00. Serán 56 vueltas sobre el circuito de 5,543 kilómetros.

Colapinto llegará penalizado

El gran condicionante del fin de semana estará en la clasificación.

Colapinto deberá cumplir una sanción de cinco posiciones en la grilla de largada, consecuencia del accidente ocurrido durante el Gran Premio de Azerbaiyán.

En la vuelta 36 de la carrera de Bakú, durante un relanzamiento después del Safety Car, el argentino intentó recuperar posiciones pero se pasó en la frenada de la curva 1.

La maniobra terminó involucrando a su compañero Pierre Gasly y al McLaren de Lando Norris.

Los comisarios consideraron a Colapinto principal responsable del incidente. Como el argentino abandonó la competencia y no podía cumplir allí una sanción de tiempo, la penalización se convirtió en la pérdida de cinco lugares para la siguiente carrera.

Eso significa que incluso una buena clasificación en Sepang no garantizará una buena posición de partida.

Un circuito completamente diferente

Sepang representa además un desafío muy distinto al circuito callejero de Bakú.

El escenario malasio tiene largas rectas, curvas rápidas, sectores técnicos y fuertes frenadas. También existe otro factor históricamente determinante: el clima.

Las temperaturas elevadas y la humedad extrema son características habituales de Malasia, mientras que las tormentas tropicales pueden aparecer rápidamente y cambiar por completo una carrera.

Para Alpine, encontrar una puesta a punto equilibrada será fundamental.

Colapinto llegará al fin de semana ubicado 12° en el campeonato con 27 puntos, mientras que su compañero Gasly suma 41.

La carrera de Sepang, por lo tanto, todavía no tiene un resultado para el argentino. Su historia comenzará el viernes 2 de octubre con los entrenamientos y tendrá su momento decisivo el domingo 4.

Después del accidente en Azerbaiyán, el objetivo será recuperar confianza, completar un fin de semana limpio y tratar de avanzar desde una posición de largada que estará inevitablemente condicionada por la sanción.

Será además una oportunidad especial: Colapinto correrá por primera vez un Gran Premio de Fórmula 1 en uno de los circuitos asiáticos más emblemáticos de la categoría.