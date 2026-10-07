El informe de Alpine sobre las dificultades que atravesó Franco Colapinto en Malasia: “Decepcionante”

La cita en el Circuito Internacional de Sepang no fue positiva para Alpine, que le erró a la estrategia al salir con neumáticos de piso seco a pesar de las lluvias que habían azotado la ciudad en Malasia, que hizo de sede del GP de Baréin de la Fórmula 1. Como resultado, Franco Colapinto quedó en el decimotercer lugar y fuera de los puntos, un resultado que ha causado decepción dentro del equipo de Enstone, tal como lo demostraron en un reciente comunicado.

{{{htmlAmp}}}

A través de su sitio oficial, la escudería francesa emitió un informe sobre lo que aconteció en la decimosexta fecha del campeonato, a la cual el piloto argentino arribó con una sanción que lo envió al fondo de la grilla de partida. Aun así, Colapinto avanzó ocho posiciones en una carrera que tardó casi dos horas en iniciarse, primero por la lluvia y después por el retraso que provocó la necesidad de una actualización en los monoplazas.

“Cuando algunos pilotos experimentaron problemas con sus unidades de potencia debido a la pista mojada, se abortó la salida y regresamos a boxes mientras la FIA actualizaba su software”, explicó el equipo galo sobre lo sucedido antes de la largada. Durante ese lapso, la lluvia había cesado, motivo por el que Alpine optó por salir con neumáticos de piso seco, el error que terminó perjudicando tanto a Franco como a Pierre Gasly.

“Como muchos otros, nos arriesgamos con los neumáticos lisos, pero la pista no se secaba tan rápido como esperábamos”, reconocieron en el equipo. A eso se sumó que el francés se despistó en la vuelta previa, aunque no sufrió daños y pudo salir del noveno lugar como estaba programado, aunque eso no evitó que pierda posiciones una vez que se largó la carrera debido a la diferencia de neumáticos, algo que también le pasó al argentino.

Justamente en cuanto a Franco, Alpine destacó que mantuvo un “buen ritmo en seco, pero finalmente en la decimotercera posición”. Con todo esto, el comunicado se cerró con lo bueno que fue correr una vez más en Sepang, que no albergaba a la F1 desde 2017: “A pesar del resultado decepcionante, fue genial volver a competir en Malasia, y esperamos con ansias la última carrera de esta triple cita mientras nos dirigimos a Singapur”.

Colapinto intentará volver a los puntos en Singapur.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de Baréin, la Fórmula 1 no tendrá descanso antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Circuito callejero de Marina Bay. Allí se desarrollará el Gran Premio de Singapur por la decimoséptima fecha entre el 9 y 11 de octubre bajo el formato sprint.