El factor positivo que rescató Franco Colapinto de la caótica carrera en Malasia: "Gran ritmo"

Franco Colapinto no tuvo un buen cierre en el GP de Baréin en Malasia de la Fórmula 1, donde la estrategia de Alpine de salir con los neumáticos de piso seco a pesar de la lluvia le jugó en contra. Tal es así que el pilarense cruzó la línea de meta en el decimotercer lugar y repitió otra fecha fuera de los puntos, aunque eso no le impidió destacar lo positivo del fin de semana a través de un breve posteo en sus redes sociales.

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Horas después de la carrera en el Circuito Internacional de Sepang, el piloto argentino compartió una story en su cuenta de Instagram y señaló el error que tuvieron en cuanto a la estrategia inicial. “No fue el mejor día. No tomamos la decisión correcta como equipo, pero desde donde largábamos había que intentar algo”, comenzó Franco, que salía del penúltimo lugar debido a las sanciones que acarreaba en la grilla.

Y es que el piloto de Alpine no solo arrastraba la sanción de cinco lugares por el accidente en Bakú, sino otros diez por los cambios en el A526, de manera que estaba obligado a intentar algo diferente para sumar puntos. Finalmente, la elección no fue la más acertada y Colapinto se quedó fuera de los diez mejores, aunque bastante cerca en tiempos, lo que dejó en evidencia que el ritmo estaba allí y que las cosas pudieron haber salido mucho mejor con un plan distinto.

De ahí que el argentino haya destacado el lado bueno de la carrera en cuanto al rendimiento del monoplaza, sobre todo pensando en lo que se viene este fin de semana en el microestado. “Lo más positivo, el gran ritmo durante todo el finde en seco. Ya se viene Singapur, a volver a pelear arriba. Vamos”, cerró “Fran” en el posteo junto a una foto en la que se lo ve parado en el circuito malayo.

Cabe mencionar que Colapinto quedó a tres segundos del décimo lugar, ocupado por Arvid Lindblad, aunque lo más doloroso es que Liam Lawson, quien había salido detrás del pilarense, terminó séptimo. Por eso, en Alpine consideran que todavía hay tiempo para pelearle a Racing Bulls en las próximas fechas por el liderato de la zona media y, en este sentido, lo que ocurra en Singapur será clave para las fechas finales.

El pilarense destacó lo positivo a días de Singapur.

Horarios del GP de Singapur 2026 de F1

Tras el GP de Baréin en Malasia, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Circuito callejero de Marina Bay, donde se disputará el Gran Premio de Singapur entre el 9 y 11 de octubre por la decimoséptima fecha. A continuación, los días y horarios: