El lamento de Franco Colapinto por el error de Alpine en el GP de Baréin: "Decisión incorrecta"

Después del desafortunado final que tuvo en el GP de Azerbaiyán, Franco Colapinto volvió a quedarse fuera de los puntos este fin de semana en el Gran Premio de Baréin en Malasia, donde terminó en el decimotercer lugar. Gran parte de este resultado se debió al error que cometió Alpine con la estrategia, un tema al que se refirió el pilarense, que apuntó al equipo por la mala decisión en la elección de los neumáticos.

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Para comenzar, la carrera en el Circuito Internacional de Sepang tuvo un retraso de más de hora y media debido a lluvias torrenciales, lo que hizo que varios equipos salieran con neumáticos intermedios para piso mojado. Solamente unas pocas escuderías cometieron el error de usar gomas de piso seco y, entre ellas, estuvo Alpine, que mandó al piloto argentino a la pista con los neumáticos blandos para recuperar posiciones desde el fondo.

Debido a las sanciones que acarreaba por el accidente en Bakú y los cambios en la unidad de potencia, el pilarense salía del fondo este domingo en Malasia, mientras que Pierre Gasly salía entre los diez primeros. Sin embargo, la mala estrategia del equipo galo hizo que ambos queden afuera de los puntos, con Franco en el decimotercer puesto, aunque bastante cerca de los diez mejores en cuestión de tiempos.

Como resultado, Colapinto no escondió su disgusto ante el error que cometieron en el boxes de Alpine al no salir con neumáticos intermedios de lluvia. “Nos quedamos patinando en la largada y el auto no salió para adelante. Una lástima, fue la decisión incorrecta”, comenzó el argentino, que resaltó que perdieron tiempo quedándose en pista porque no valía la pena ingresar a boxes en ese momento cuando la pista iba a secarse en pocas vueltas.

“Íbamos muy lentos con respecto a los intermedios y había que esperar el auto de seguridad”, agregó “Fran”, que recién pudo cambiar las gomas en la vuelta 13. “Una pena la decisión inicial que nos costó tanto, sino hubiera sido una buena carrera. En las cuatro vueltas del final, todos con gomas nuevas, fue un tren y no había muchas oportunidades. Una tarde muy difícil, no decidimos bien, fue la incorrecta y la peor que podríamos haber tomado. La pista no se secó nunca”, cerró.

Así terminó Alpine en Malasia.

Alpine sigue perdiendo terreno

Mientras que Colapinto terminó decimotercero, Gasly cruzó la línea de meta incluso más atrás, en el decimosexto lugar. En contraste, Racing Bulls volvió a sumar por duplicado con Liam Lawson y Arvid Lindblad, quienes terminaron séptimo y décimo, respectivamente, de manera que el equipo de Faenza alcanzó los 90 puntos y ahora está 22 por delante de Alpine, que cada vez se aleja más del quinto lugar de la tabla.