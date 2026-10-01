Un multicampeón de la Fórmula 1 salió en defensa de Franco Colapinto por el accidente en el GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto protagonizó un fuerte accidente en el relanzamiento del GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1 el sábado pasado que no solo provocó su abandono, sino también los de Pierre Gasly y Lando Norris. Debido a esto, el pilarense fue objeto de diversas críticas, pero Sebastian Vettel salió en su defensa en una reciente entrevista al remarcar las complejidades que tiene el Circuito callejero de Bakú.

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En una reciente entrevista con el podcast F1 Chequered Flag, el tetracampeón del mundo reconoció que suele mirar todas las carreras de la máxima categoría a pesar de su retiro en 2022 y que el incidente del piloto argentino le trajo recuerdos de cómo es la cita en Azerbaiyán. Y es que el dibujo del trazado hace que cualquier mínimo error tenga consecuencias muy grandes, tal como le ocurrió a Colapinto al intentar ganar posiciones en la primera curva.

“Cuando mirás una carrera como la de Bakú y recordás lo intensa que es, especialmente todos los sectores de calles angostas, en la parte del circuito que atraviesa el casco antiguo, te das cuenta de lo poco que hace falta para cometer un error como el que quizás cometió Franco al calcular mal la frenada para la curva 1”, comenzó el alemán. De hecho, el choque de los Alpine se dio porque el pilarense se había mandado por la parte interna, con menor adherencia de la esperada, lo que provocó el bloqueo de sus neumáticos delanteros.

Por fuera de lo sucedido en la carrera, el expiloto advirtió que los accidentes en Bakú también suelen darse en la qualy, por lo que un error de cálculo no es algo por lo que solamente deba apuntarse a Colapinto. “Es una carrera bastante implacable, pero también lo es en clasificación”, agregó Vettel, que también contó que se mantiene al tanto de lo que sucede en el paddock, en especial porque tiene viejos conocidos que siguen en la competencia.

“Sigo todas las carreras y mantengo el contacto con la mayoría de los pilotos. Obviamente, hay algunos contra los que nunca corrí, pero los conozco de las categorías junior”, añadió. Cabe mencionar que “Seb” nunca coincidió con el argentino en pista, ni tampoco se lo cruzó en las inferiores, puesto que Franco debutó en F3 cuando Vettel ya se había retirado de las pistas.

Vettel cerró su carrera con Aston Martin en 2022.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de Azerbaiyán, la Fórmula 1 no tendrá descanso antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Circuito Internacional de Sepang. Allí se desarrollará el Gran Premio de Baréin por la decimosexta fecha entre el 2 y 4 de octubre bajo el formato tradicional, es decir, sin carrera sprint.