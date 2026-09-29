Rechazo masivo de los especialistas de la F1 a Lando Norris por su pedido de suspensión para Franco Colapinto

El accidente provocado por Franco Colapinto en el relanzamiento del GP de Azerbaiyán tuvo como afectado a Lando Norris, quien tuvo unas desafortunadas declaraciones tras la carrera pidiendo la suspensión del pilarense de la Fórmula 1. Para muchos, el pedido del inglés fue demasiado, a tal punto de que su postura fue criticada por dos especialistas de la máxima categoría en un reconocido medio europeo.

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Se trata de Marc Priestley y Harry Benjamin, quienes salieron en defensa del piloto argentino en sus respectivos programas de la BBC y señalaron la falta de comprensión del británico. El primero de ellos reconoció que el error de Colapinto fue grave, pero advirtió que no se trata de errores recurrentes que requieran de una suspensión, además de que resaltó la actitud que tuvo el pilarense dentro del garaje de Alpine.

“Es un piloto joven y después lo vi recorrer a todo el equipo, pidiendo disculpas con la cabeza gacha. Creo que una suspensión de una carrera es el tipo de medida que se le aplica a alguien cuando eso ocurre repetidamente”, afirmó Priestley en el podcast Chequered Flag. De ahí que el periodista considere que la sanción de cinco puestos para la próxima fecha sea más que suficiente al tratarse de un incidente aislado.

Por su parte, Benjamin coincidió con que la sanción es suficiente para este incidente y remarcó que no concuerda con el piloto de McLaren por haber solicitado la exclusión del pilarense ante los micrófonos. “Mira, sí, fue un error inaceptable. ¿Una suspensión de una carrera? Estoy de acuerdo con Mark y discrepo con Lando Norris en ese sentido”, añadió el especialista en el programa BBC Radio 5 Live.

Acto seguido, Harry hizo una reconstrucción de las últimas suspensiones que tuvo la F1. “La última suspensión de una carrera por cuestiones relacionadas con el comportamiento al volante, concretamente por provocar accidentes, fue en 2012, con Romain Grosjean. Pero aquello fue prácticamente la acumulación de varios incidentes importantes que había protagonizado”, advirtió, marcando así la diferencia con el caso de Colapinto.

Norris no pudo con la presión y le pidió perdón al argentino.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Azerbaiyán