El pedido de Pierre Gasly a Franco Colapinto tras el incidente en el GP de Azerbaiyán: "Respeto"

Después del accidente provocado por Franco Colapinto que lo dejó fuera de la carrera en el Gran Premio de Azerbaiyán, Pierre Gasly habló de lo que espera del pilarense de cara a las próximas fechas de la Fórmula 1. En este sentido, hizo un pedido de respeto a su compañero y señaló que, mientras sepan entender ese aspecto dentro del equipo, no habrá inconvenientes en seguir trabajando con el ex Williams en la sede de Enstone.

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Y es que el piloto argentino cometió un severo error el sábado al intentar ganar la posición por el lado interno de la primera curva del Circuito callejero de Bakú, justo en la zona sucia, lo que le impidió frenar y provocó el incidente con el francés. Si bien Colapinto pidió perdón de inmediato, Gasly no quedó contento con lo sucedido y, aunque aceptó las disculpas, dejó en evidencia lo que espera para poder seguir trabajando en equipo.

“Respeto. Sabes, todo se trata de respeto. Mientras haya respeto, todo es posible”, respondió el piloto galo ante la consulta de Sky Sports en la zona mixta. En ese momento, Pierre estaba claramente disgustado por haber perdido una buena sumatoria de puntos para la tabla de constructores, en donde Alpine perdió terreno con Racing Bulls, que se favoreció por el accidente y concretó el sétimo lugar de Arvid Lindblad.

“Estoy tratando de encontrar las palabras. Sí, no es fácil. Tuvimos un muy buen fin de semana y el auto fue uno de los mejores autos de carrera que tuvimos esta temporada”, se lamentó el francés. Tan bueno fue el ritmo del A526 que incluso pudo mantener a raya al SF-26 de Lewis Hamilton y al MCL40 de Lando Norris, lo que hace que el haberse quedado sin puntos sea incluso más doloroso de lo esperado.

“Todavía me cuesta procesar el resultado y el hecho de que tuviéramos a los dos autos en los puntos. Y al final, Racing Bulls nos superó por una gran cantidad de puntos”, agregó Gasly. No obstante, a pesar de todo esto, el galo dejó en claro que el equipo sabrá salir adelante y dejar lo sucedido en Bakú atrás, con la esperanza puesta en poder cerrar la temporada de mejor manera: “Espero que podamos recuperarlos de acá hasta el final del año”.

Alpine necesita recuperar terreno en las últimas ocho fechas.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de Azerbaiyán 2026