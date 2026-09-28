Lando Norris reculó con Franco Colapinto y le pidió perdón tras atacarlo: "Me equivoqué"

Lando Norris reculó con Franco Colapinto y reconoció que se equivocó con el ataque feroz al piloto argentino de Alpine, después del grosero error del joven pilarense que terminó con ambos y con Pierre Gasly fuera de la carrera en el Gran Premio de Azerbaiyán 2026 de la Fórmula 1. El corredor británico de McLaren, vigente campeón de la máxima categoría del automovilismo mundial, publicó un comunicado oficial a través de su cuenta de Instagram (@lando).

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Mediante un mensaje extenso y contundente, el británico hizo una importante autocrítica y admitió que habló en caliente luego de la frustración en el circuito callejero de Bakú. Allí había pedido directamente que la FIA suspendiera al ex Williams por una carrera y había opinado que "hay gente que no merece estar en la F1...".

Norris le pidió perdón a Colapinto: el comunicado oficial

Lando Norris reculó con Colapinto y aseguró que habló en caliente en Bakú.

“En general, ha sido un fin de semana complicado en Bakú y, por supuesto, la carrera terminó de forma decepcionante y prematura. Después de la carrera, le envié un mensaje a Franco pidiéndole perdón por los comentarios que hice y que, sencillamente, no debería haber dicho. Sé que no debí hacerlo y que las emociones estaban a flor de piel, pero eso no es excusa: me equivoqué.

Yo mismo he cometido errores a lo largo de los años y sé que esto forma parte, en gran medida, de las carreras y de luchar al límite. Franco y yo nos hemos entendido bien, seguimos siendo buenos amigos y los dos estamos deseando volver a correr este fin de semana”.

¿Qué había dicho Norris sobre Colapinto tras Azerbaiyán?

"La FIA debería ser más estricta y suspender a los pilotos por este tipo de cosas. Esta gente debería ser suspendida porque ese tipo de conducción no merece estar en la F1. Es simplemente una falta de cuidado por parte de la gente", disparó el oriundo de Bristol con el medio británico especializado The Race.

“Cuesta mucho dinero, todas mis piezas están ahora en la basura... En la Fórmula 1, creo que se espera que los pilotos se anticipen a las situaciones. El agarre va a ser bajo, la temperatura de los neumáticos es baja, ni siquiera estaban tan fríos. En la F1 queremos competir contra los mejores pilotos del mundo y, cuando pasan cosas como esta, es porque (ellos) no deberían estar ahí”, completó.