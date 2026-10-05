Flavio Briatore reconoció el error de Alpine que perjudicó a Franco Colapinto en Malasia: “No dio resultado”

Alpine arruinó la carrera del Gran Premio de Malasia de Fórmula 1 tras colocar neumáticos de seco a Franco Colapinto y Pierre Gasly en una pista mojada. El asesor del equipo, Flavio Briatore, asumió la responsabilidad por el error estratégico que dejó a los pilotos en las posiciones 13° y 16°.

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A pesar de haber tenido un rendimiento sólido en la clasificación este sábado, Alpine echó por la borda todo el trabajo previo este domingo en el Gran Premio de Baréin en Malasia, donde la mala estrategia terminó perjudicando a sus pilotos.

La jornada en el Circuito Internacional de Sepang había comenzado bajo el agua, a tal punto de que hubo un considerable retraso en la largada, lo que llevó a que algunos equipos escogieran evitar las gomas intermedias de lluvia. Dicha decisión condicionó toda la carrera para el equipo galo, que terminó sin puntos y obligó al empresario italiano a salir a dar declaraciones sobre la mala gestión que hubo en la elección de los compuestos.

¿Por qué Flavio Briatore reconoció que Alpine se equivocó con las gomas?

“No fue el resultado que queríamos hoy teniendo en cuenta desde dónde comenzamos la carrera. Particularmente con nuestros rivales sumando puntos y la diferencia actual de puntos en el campeonato”, comenzó el asesor de Alpine en declaraciones rescatadas por Motorsport. Y es que la escudería francesa volvió a perder terreno con Racing Bulls, que sumó con sus dos pilotos tras haber escogido salir con los neumáticos de piso mojado.

En este sentido, el error en la estrategia es el mayor pesar para Briatore, que señaló que arruinaron todo el trabajo previo. “Habíamos rendido bien durante todo el fin de semana hasta ese momento y, viendo lo que sucedió en la carrera, no tomamos las decisiones correctas ni hicimos un trabajo lo suficientemente bueno como equipo”, agregó el italiano, que resaltó que no les salió bien la jugada de intentar algo diferente.

“Nosotros, y algunos otros equipos, intentamos algo diferente con los neumáticos y después hicimos todo lo posible para recuperarnos, pero no dio resultado”, añadió el asesor. A pesar de esto, Briatore destacó el buen rendimiento que tuvo el A526 en condiciones normales y que todavía queda tiempo para repuntar en la tabla: “Sin embargo, la velocidad en seco pareció prometedora y todavía quedan muchas carreras para intentar alcanzar el quinto puesto en el campeonato”.

El argentino suma otra fecha sin puntos.

¿Qué dijo Franco Colapinto sobre la mala estrategia de Alpine en Malasia?

Una vez finalizada la carrera en Malasia, Colapinto criticó al equipo por la decisión de largar con las gomas blandas, pero luego se mostró más comprensivo con la situación. “En ese momento era una buena jugada para hacer largando desde la posición 21, pero, por supuesto, no es bueno cuando terminas la carrera y todos los que largaron con intermedios están por delante”, reconoció el argentino, que había salido del fondo por acumulación de sanciones.