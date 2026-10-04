Así quedó la Copa de Constructores de la Fórmula 1 tras el Gran Premio de Bahréin en Malasia

La Fórmula 1 volvió este fin de semana para la decimosexta fecha con el Gran Premio de Baréin en Malasia, donde Max Verstappen logró su primer triunfo del año, que también es la primera gran alegría de Red Bull en la nueva era de los motores. El RB22 se había mostrado dominante desde las prácticas en el Circuito Internacional de Sepang, donde obtuvo la pole el sábado y este domingo mostró una clara superioridad sobre Mercedes.

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Tal es así que, a pesar de haber perdido posiciones en la largada, el tetracampeón del mundo se recuperó y no tardó en volver a colocarse primero, también aprovechando la buena estrategia de la escudería austriaca. Por su parte, Isack Hadjar había quedado en zona de podio hacia las vueltas finales, pero se vio superado por las dos Ferrari y cruzó la línea de meta en el quinto lugar.

Mercedes, que había tenido un arranque prometedor con Andrea Kimi Antonelli y George Russell superando a Verstappen, tuvo un cierre agridulce en Malasia. Primero que nada, la recuperación del RB22 marcó una clara superioridad sobre el W17 y, por si eso fuera poco, el británico tuvo que abandonar por una falla en la unidad de potencia. Lo positivo fue el podio del italiano, que se mantiene en lo alto de la tabla y cada vez más cerca del título.

Otro equipo que tuvo un fin de semana agridulce fue Ferrari, aunque por errores propios más que otros factores. Lewis Hamilton había quedado segundo en la clasificación y largaba con Max en primera fila, pero la escudería italiana optó por enviarlo a pista con neumáticos de piso seco a pesar de la pista mojada, lo que le hizo perder muchas posiciones en la largada, una situación similar a la de su compañero. Por fuera de esto, el heptacampeón finalizó tercero con una notable recuperación y Charles Leclerc cuarto.

En cuanto a McLaren, Oscar Piastri finalizó sexto y Lando Norris noveno, aunque el vigente campeón del mundo podría enfrentar una sanción por manejo inseguro durante el Safety Car. Además, Racing Bulls sumó por duplicado con Liam Lawson y Arvid Lindblad en el séptimo y décimo lugar, respectivamente, mientras que Aston Martin celebró el octavo puesto de Fernando Alonso. Por último, quedaron en cero Audi, Alpine, Haas, Williams y Cadillac.

Todos los pilotos que sumaron puntos este domingo.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de Baréin en Malasia 2026

Mercedes: 556 puntos. Ferrari: 405. McLaren: 316. Red Bull: 298. Racing Bulls: 90. Alpine: 68. Haas: 27. Audi: 17. Williams: 12. Aston Martin: 7. Cadillac: 0.

Así quedó el podio en el GP de Baréin en Malasia.

Horarios del GP de Singapur 2026 de F1

Tras el GP de Baréin en Malasia, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Circuito callejero de Marina Bay, donde se disputará el Gran Premio de Singapur entre el 9 y 11 de octubre por la decimoséptima fecha. A continuación, los días y horarios: