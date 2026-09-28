Fórmula 1: Mercedes adelanta la severa sanción que recibirá George Russell en un momento clave del campeonato

George Russell logró una importante victoria este sábado en el GP de Azerbaiyán, donde pudo sacar provecho a la mala clasificación que había tenido Andrea Kimi Antonelli para la lucha por el campeonato. Ahora bien, tras la carrera, desde Mercedes advirtieron que el inglés sufrirá una sanción dentro de unas semanas, justo en un momento que será clave en la definición del título de la Fórmula 1.

{{{htmlAmp}}}

Así lo confirmó Bradley Lord, el subdirector de la escudería alemana que reemplazó a Tot Wolff en el Circuito callejero de Bakú. Allí, el ingeniero se refirió a la llegada de la nueva unidad de potencia térmica que tendrá Mercedes con las actualizaciones del ADUO, la cual podría llegar a introducirse entre las citas en el GP de los Estados Unidos y GP de México, a disputarse a finales de octubre.

“¿La sustitución del motor en el coche de Russell? Probablemente sí, es algo que sucederá más adelante a lo largo del año”, comenzó Lord al ser consultado al respecto por Motorsport debido a la sanción que recaería sobre Russell. Y es que el cambio de motor hará que el inglés salga del fondo de la grilla, tal como le sucedió a Antonelli hace unas semanas en Monza, donde se terminó quedando con la victoria.

“Estamos tratando de definir el mejor plan y también cómo coordinarlo con la oportunidad que nos brinda la ADUO de introducir, a nuestra vez, un motor actualizado”, agregó el subdirector del equipo de Brackley. La idea de Mercedes es que Russell solo deba cumplir una sanción de grilla por cambios en el W17, por lo que la elección del escenario dependerá del rendimiento del coche y de las chances que haya de sumar puntos.

Ahora bien, aunque esta actualización supondrá una mejora en el rendimiento del monoplaza del británico, lo cierto es que llegará en un momento muy delicado del campeonato, con tal solo unas cuatro o cinco fechas restantes. En este sentido, el principal problema para el piloto es que su compañero no tendrá que repetir esta penalización: “Kimi, obviamente, ya cumplió la suya en Monza. Así que sí, está en los planes, pero aún no sabemos exactamente cuándo: la fecha sigue cambiando”.

El inglés quedó a 66 puntos de Kimi en la tabla.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Azerbaiyán