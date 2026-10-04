El furioso audio por radio de Franco Colapinto a Alpine desde el auto en Bahréin: "P... madre"

Franco Colapinto tuvo otro intercambio picante con Alpine en plena carrera, en esta oportunidad durante el Gran Premio de Bahréin 2026 de la Fórmula 1. Ahora, el diálogo con el ingeniero de pista Stuart Barlow tuvo que ver con el primer intento de largada de la carrera bajo una lluvia torrencial, que finalmente quedó trunco por la gran cantidad de agua que caía en ese momento sobre el circuito de Sepang en Malasia.

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Es que la partida en el autódromo asiático se demoró una hora y media, tanto por la incesante lluvia como por los problemas en los softwares de los autos. Esta tensa situación a la distancia ocurrió mientras los monoplazas completaban vueltas de formación bajo una importante tormenta que desembocó en varios sectores del trazado anegados por los charcos. La dirección de carrera ordenó la bandera roja para suspender el procedimiento y evaluar las condiciones, pero la indicación que el británico Barlow le transmitió a su corredor pilarense a la distancia generó desconcierto inmediato.

El caliente diálogo entre Colapinto y Barlow en Sepang: "¡Es bandera roja!"

Franco Colapinto: "¿No voy al pitlane (boxes)? ¡Es bandera roja!".

Stuart Barlow: "Recarga, amigo, recarga. Entonces, estamos tratando de entender qué va a pasar aquí, amigo. Entonces...".

Colapinto: "Entonces, ¿box? ¿Box? ¿Voy al pitlane o no?".

Barlow: "Negativo, negativo...".

Colapinto: "¿No voy al pitlane entonces?".

Barlow: "Negativo, no, no".

Colapinto: "¿No voy al pitlane? ¡Es bandera roja!".

Barlow: "¡Sí! Vamos, vamos. Pitlane".

Colapinto: "¡Puta madre!".

Barlow: "Perdón, amigo, perdón. Sí, entra al pitlane, entra al pitlane. Ok, amigo, lo lamento. Hay mucho movimiento aquí".

Otra discusión acalorada entre Colapinto y Barlow en Alpine.

¿Cuándo es la próxima carrera de Colapinto en la F1?

La siguiente final será el domingo 11 de octubre a las 9 horas de Argentina con el GP de Singapur, en el autódromo de Marina Bay.

Así terminó Colapinto en todas las carreras de 2026