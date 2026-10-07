Ya sin Lionel Messi: cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina

Lionel Messi jugó este martes 6 de octubre del 2026 su último partido con la Selección Argentina en la goleada por 3 a 0 contra Benín en el Estadio Monumental y dejará de formar parte del equipo de Lionel Scaloni de acá en más. La "Albiceleste" tendrá más desafíos por delante pero serán sin él en cancha, lo cuál sin dudas será un cambio significativo.

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El seleccionado argentino tendrá la oportunidad de volver a salir al verde césped en la ventana FIFA del mes de noviembre del 2026. Del 9 al 17 de dicho mes, habrá lugar para al menos dos amistosos, aunque será la primera vez que definitivamente no esté Messi y la lista será más corta.

Lo que aún se desconoce es a quiénes podría enfrentar y dónde se llevarían a cabo los partidos, aunque Asia y específicamente Arabia Saudita aparecen hoy como los destinos más probables. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de Claudio "Chiqui" Tapia todavía no confirmó detalles al respecto, pero se espera que todo se sepa en las próximas semanas.

Por su parte, Lionel Scaloni también habló sobre el tema y esbozó: "no hay muchas opciones en noviembre, son las que hay. Estamos barajando los equipos que hay libres, no hay mucho". De esta manera, todavía no hay rivales confirmados para cerrar el año en el que la Selección llegó a la final del Mundial 2026 y el astro rosarino culminó su etapa de manera emotiva en un Monumental repleto de gente. A su vez, también se sabrá quién vestirá la histórica 10 en la espalda y hay varios candidatos.

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El principal candidato a vestirla es nada más y nada menos que Nicolás Paz, quien marcó un golazo en la despedida del astro rosarino luego de su asistencia. La joven figura del Como de Italia que ya usa dicho dorsal en su club, tiene todo para heredar el número que tuvieron Mario Alberto Kempes, Diego Armando Maradona y el propio Lionel Messi. También aparecen otros nombres como es el caso de Alexis Mac Allister o Lautaro Martínez, que la utilizan en el Liverpool y el Inter de Milán, respectivamente, como también Franco Mastantuono que ya la usó.

"Hasta que sea el partido de Leo no se la daremos a nadie... Y después ya veremos, a partir de ese partido, a quién se la daremos. Por suerte también por Eliminatorias no queda fija, pero la idea es que se la quede uno con todo lo lindo que es llevarla. Por ahora no hemos decidido", sostuvo el entrenador ante los medios el pasado martes 29 de septiembre del 2026, antes de la despedida del histórico futbolista que se desempeña en el Inter Miami de Estados Unidos.

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