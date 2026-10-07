Qué dijo Lionel Messi en su despedida de la Selección Argentina: el discurso completo

Lionel Messi se despidió de la Selección Argentina en el Monumental y dejó un emotivo mensaje para los hinchas tras más de 20 años con la camiseta.

Lionel Messi vivió una de las noches más difíciles de su carrera con la Selección Argentina. Después del triunfo 3-0 ante Benín, en un amistoso que terminó siendo apenas una excusa para una jornada histórica, el capitán tomó el micrófono en el Monumental y se despidió oficialmente de los hinchas. Entre lágrimas y recuerdos, habló de su familia, sus compañeros, los títulos y el dolor de dejar una camiseta que defendió durante más de 20 años.

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"Es difícil decir algo hoy, hay muchas emociones, se me cruzan muchas cosas. En lo primero que pienso es en mi viejo. No me queda más que agradecer, como lo dije en la carta de despedida. Fue un orgullo muy grande defender esta camiseta durante más de 20 años", arrancó.

Messi también recordó que nunca dejó de luchar por la camiseta argentina, incluso durante los momentos más complicados de su carrera internacional. "Hasta en los peores momentos que hemos pasado y hemos tenido, nunca dejé de luchar, de pelear, de dar el máximo y estar siempre", aseguró.

Y entonces apareció una de las frases más fuertes de toda la despedida: "No venir más va a ser un dolor muy grande. Les juro que me gustaría venir toda la vida, porque jugar en la Selección Argentina es lo más lindo que te puede pasar".

El recuerdo del último Mundial

Uno de los momentos más particulares del discurso estuvo relacionado con el último Mundial. Messi habló de aquella competencia y aseguró que no ocurrió nada extraño, en referencia a las versiones que habían circulado sobre lo sucedido durante el torneo. "El último Mundial estuvimos muy cerquita y la verdad es que no pasó nada raro como se dice", explicó.

El capitán también se refirió al desgaste que sufrió el plantel durante aquella competencia y destacó especialmente el partido contra Inglaterra, que había significado un esfuerzo enorme desde lo físico y lo emocional. "El partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros, a nivel de piernas y emocionalmente. Lamentablemente no pudimos ser campeones, estuvimos muy cerquita", señaló.

A pesar de la frustración, Messi reivindicó el compromiso de todos los futbolistas que formaron parte de aquel proceso. "Pero no tengan dudas de que este grupo y todos los que estuvieron dejaron todo por esta camiseta", afirmó.

Messi agradeció a sus compañeros

La despedida también tuvo un espacio especial para quienes compartieron cancha y vestuario con él durante los últimos años. Messi agradeció a sus compañeros por el tiempo compartido y les atribuyó una parte fundamental de los títulos que consiguió con la Selección Argentina.

"Agradecer a mis compañeros por este tiempo que me tocó compartir. Me hicieron ser campeón del mundo, de la Finalissima y de todo lo que jugamos", expresó.

La definición que eligió para describirlos fue contundente: "Fue un placer jugar con ellos, era tener guerreros al lado que dejaban la vida". Para Messi, aquella generación no solamente fue importante por los trofeos obtenidos, sino también por la forma en la que construyó un grupo capaz de atravesar los momentos más difíciles.

El dolor de dejar la Selección Argentina

La emoción volvió a aparecer cuando Messi habló directamente de lo que significa dejar de jugar con la camiseta argentina. "Es un momento muy difícil para mí. Voy a extrañar muchísimo jugar acá", reconoció.

El capitán también recordó que tuvo la posibilidad de viajar por distintas partes del país durante sus años con la Selección y agradeció todo lo que vivió junto a los hinchas. "Tuve la suerte de viajar por el país. Soy un agradecido por todo lo que me tocó vivir", sostuvo.

Ese vínculo con los hinchas fue uno de los puntos centrales de su discurso. Messi recordó las distintas competencias disputadas durante su carrera y la presencia constante de los argentinos, incluso cuando los viajes implicaban grandes dificultades.

"Agradezco todo este tiempo que fui donde fui, siempre la cancha llena. Mundiales, Copa América, estaban en todos lados, porque sabemos lo difícil que es viajar. Pero siempre fuimos locales en todos lados y eso nosotros lo sentimos", manifestó.

El recuerdo que Messi se lleva del Monumental

El Monumental ocupó un lugar especial en las palabras del capitán. Allí vivió uno de los momentos más felices de su carrera: el primer partido que disputó con Argentina después de conquistar el Mundial. "En este lugar me tocó vivir uno de los días más felices de mi carrera, que fue jugar el primer partido después de ser campeones del mundo", recordó.

Para Messi, aquella jornada no quedó solamente asociada al fútbol. También tuvo una dimensión familiar y personal que hizo que ese momento adquiriera un valor todavía mayor. "Ese día va a quedar en la historia mía y de mi familia. Muchísimas gracias", expresó.

Pero el contraste fue inevitable. El mismo estadio que había sido escenario de una de las jornadas más felices pasó a convertirse en el lugar elegido para anunciar su despedida. "Hoy nuevamente acá, me toca vivir el día más triste de mi carrera, que es cuando me toca irme de la selección", dijo Messi.

A partir de ahora, explicó, su lugar será diferente. Ya no estará dentro del campo como jugador, sino del otro lado, acompañando al equipo. "Pero ahora me va a tocar estar del otro lado, apoyando a la selección. Siempre unidos", afirmó.

El mensaje de Messi para los hinchas argentinos

En el tramo final de su discurso, Messi dejó un mensaje que excedió su despedida personal y apuntó directamente a la Selección Argentina. "Quedó demostrado que, cuando estamos unidos, superamos cualquier cosa. Cuando vengan los momentos duros, tenemos que estar más unidos que nunca", sostuvo.

El capitán también pidió no darle espacio a quienes esperan que el seleccionado atraviese momentos negativos. "Hay gente que quiere ver mal a la selección, entonces no hay que darles el gusto", afirmó.

La última parte del discurso volvió a tener como protagonista al grupo que lo acompañó durante una etapa inolvidable. "Nosotros éramos un grupo extraordinario, por eso conseguimos todo lo que conseguimos", manifestó Messi. Y, en medio de la emoción, volvió a admitir que no quería que aquella noche terminara: "Estoy hablando más que nunca, no me quiero ir nunca de acá".

El último mensaje de Lionel Messi

Messi cerró su despedida con una frase que resumió buena parte de la historia que construyó con la Selección Argentina. "Soy agradecido a Dios de ser argentino y de haber cumplido mis sueños con todos ustedes", dijo frente a los hinchas que lo acompañaron durante más de dos décadas. Después llegó el agradecimiento final: "Muchas gracias, los quiero".

No fue solamente el final de un partido ni de una etapa. Fue la despedida de un futbolista que convirtió durante más de 20 años a la camiseta argentina en una parte inseparable de su vida.

El Monumental fue testigo de la última vez de Messi como jugador de la Selección. El mismo estadio que alguna vez lo recibió como campeón del mundo ahora lo despidió con una certeza: su lugar dentro de la historia de la Argentina ya está asegurado.