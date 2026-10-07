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Los memes de la despedida de Messi de la Selección Argentina

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina tuvo una gran repercusión en las redes sociales... ¡Y los memes no faltaron!

06 de octubre, 2026 | 23.15
Los memes de la despedida de Messi de la Selección Argentina

Lionel Messi se despidió este martes 6 de octubre por la noche de la Selección Argentina, con un amistoso ante Benín en El Monumental y que concluyó con un anecdótico 3-0. El adiós definitivo del 10, que ya había sido advertido de antemano mediante una emotiva carta en su cuenta de Instagram, caló hondo en los corazones de todos y tuvo su respectiva repercusión.

La velada de esta noche no solo tuvo una extensa cobertura por parte de los principales medios de comunicación, así como también de los diferentes periodistas especializados independientes, sino que también capitalizó el debate en las redes sociales. En ese terreno no solo hubo comentarios estrictamente deportivos, sino que también tuvo lugar el humor, en forma de los clásicos memes.

Los memes de la despedida de Lionel Messi

Los memes de la despedida de Messi de la Selección Argentina

Los memes de la despedida de Messi de la Selección Argentina

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