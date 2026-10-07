"Ese aura no se la vi a nadie en mi vida": la conmovedora reflexión de Scaloni en la despedida de Messi

El final de una era dorada en el fútbol mundial dejó sensaciones encontradas en el seno de la Selección Argentina. Tras confirmarse el cierre del ciclo de Lionel Messi en el conjunto nacional, Lionel Scaloni ofreció una emotiva conferencia de prensa en la que combinó el agradecimiento personal, la nostalgia de la despedida y una mirada analítica sobre el futuro del seleccionado.

{{{htmlAmp}}}

Para Scaloni, el camino recorrido al frente del equipo quedará marcado para siempre por la presencia del capitán. "Ha sido un sueño que pude hacer realidad, nunca pensé que iba a ser el entrenador del mejor futbolista de la historia. Le agradecemos infinitamente habernos dado la posibilidad de estar con él", afirmó el DT, visiblemente movilizado por el momento.

Durante el encuentro con la prensa, la emotividad del entrenador no pasó desapercibida. Al ser consultado sobre el impacto emocional del adiós del '10', Scaloni no ocultó las lágrimas y confesó el impacto de la partida del máximo referente del plantel: "Las lágrimas son porque se me vienen a la cabeza muchas cosas. No verlo más va a ser triste, nos deja un legado increíble". El director técnico también reflexionó sobre la presencia única que significaba contar con el rosarino en la cancha y la huella imborrable que deja en sus compañeros. "Estamos con gente joven, ahora esto sigue, pero la sensación de tener a él de tu lado es incomparable. Es difícil de hacerlo entender, por más equipo que podamos rearmar, que podrá ser un gran equipo. Ese aura yo no se la vi a nadie en mi vida", remarcó el entrenador santafesino.

Finalmente, al abordar el futuro de la Selección sin su principal figura, Scaloni trazó la hoja de ruta colectiva para afrontar la nueva etapa: "La única manera de compensarlo es con un gran equipo, donde todos aporten su granito de arena. Ese futbolista que, aunque hicieras un mal partido, te abría el partido con su genialidad, no lo tenés; pero sí tenemos un equipo que puede hacer muchas cosas". Con la salida del '10', la Selección Argentina inicia un proceso de transición en el que la fuerza colectiva buscará sostener el nivel competitivo construido en los últimos años, sabiendo que el legado de Messi permanecerá como el pilar fundamental de la nueva generación.