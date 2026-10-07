Messi se despidió de la Selección con una fiesta y dejó un legado lleno de recuerdos

Por momentos, cuesta entender qué es lo que Lionel Messi ve sobre el terreno de juego. La jugada está lejos de él y no parece preocuparse: camina, se acomoda la cinta de capitán y, de vez en cuando, frena para estirar. De pronto, como si se despertase de un sueño, entra en contacto con la pelota y se transforma; ante nuestros ojos, en apenas un momento, ocurre la magia.

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Con 39 años y en su última presentación con la Selección Argentina, Messi volvió a demostrar que su mejor virtud es poder sorprender. En un fútbol y en un mundo cada vez más apático y automatizado, juega y logra que las cejas se arqueen, que los labios resoplen y que los aplausos broten. Cada pelota que toca es la posibilidad de ver algo nuevo en un mundo en el que todo parece estar ya inventado. En la fiesta, antes de que arranque el partido, no parecía que se estaba retirando alguien. Era un clima de fiesta. Uno, por ahí, vincula la idea de cortar, que algo se termine después de un tiempo, pero hoy el clima fue distinto.

Uno termina olvidando, en este clima, que se retira el fútbolista más importante de la historia. Al autor de esta nota, Messi le marcó la totalidad o casi la totalidad de mis recuerdos futbolísticos. De estar jugando con amigos en el pueblo de mis viejos, de estar jugando los fines de semana con mi club cuando era chico. O ahora mismo. Eso, jugar a la pelota, con amigo. Verlo jugar en la televisión y que uno veía las cosas maravillosas. Hoy, este martes, desde la entrada en calor, cada tiro libre se festejó como si el partido ya hubiese comenzado. Los toques y las paredes despertaban la emoción de las más de 85.000 personas que se congregaron para ver sus últimos minutos con la 'Albiceleste'. El gol, en el primer tiempo, le fue esquivo; la mala suerte y el arquero de Benín parecían complotarse para que la despedida no tenga su broche de oro.

El destino a fin de cuentas le tenía preparado un gran final: de penal, Lionel selló el 3 a 0 para que explote todo el país. Ni el gol, ni el emocionante festejo con sus compañeros ni la goleada a favor hizo que deje de buscar el arco rival; continuó corriendo y buscando, enojándose incluso cuando no resolvía bien alguna jugada. Como él mismo dijo entre lágrimas en su discurso tras el partido, nunca se cansó de luchar. Messi dejó, entre agradecimientos y recuerdos, la advertencia de que pueden venir tiempos difíciles. El futuro de la selección aún es una incógnita, más ahora que todavía no hay respuesta alguna de cómo serán las cosas sin él después de 21 años de trayectoria. La única certeza es que, salvo algún milagro que los argentinos siempre esperamos y en ocasiones recibimos, no habrá otro como él.

El adiós es la pérdida de un referente que que es algo que este año se viene dando mucho. Es cada vez más difícil de atravesar. Pero con una despedida que fue más celebratoria que un adiós triste esto genera esperanza para para mirar para adelante. Este atleta extraordinario, ya consagrado de todas las formas posibles, supo en los últimos años conectar con su lado más humano. Luchó, tropezó y se levantó; encontró un equipo y un cuerpo técnico que quería ganar por él, y a un público que, aunque lo resistió por momentos, le expresó siempre que pudo su apoyo y su amor incondicional. Esta noche en el Estadio Monumental, el capitán y número '10' de la selección escribió el renglón final de una historia maravillosa.