La sorpresa de Lionel Messi para River en el Monumental que enloqueció a sus hinchas

Lionel Messi no deja de ser noticia aún ya retirado de la Selección Argentina y su nombre volvió a sonar en el mundo River Plate después de que realice su despedida en el Estadio Monumental. El astro rosarino que terminó invicto en dicho recinto con la "Albiceleste" le dejó un regalo especial al club "Millonario" después de la victoria por 3 a 0 ante Benín en el que marcó un gol de penal.

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Después del momento emotivo que se vivió el martes 6 de octubre por la noche en Núñez, el hombre del Inter Miami de Estados Unidos tomó una decisión que enloqueció a todos los hinchas de la "Banda".

El regalo especial que Messi le dejó a River después de su despedida en el Monumental

La significativa camiseta con la 10 en la espalda del mejor del planeta diseñada para este compromiso quedó en el museo que está en el interior del estadio junto a otras casacas que usaron futbolistas de la institución que quedaron en la historia. A su vez, Messi dejó su firma en ella con la frase: "Para la gente de River, con mucho cariño, Leo" junto al carnet de Socio Honorario que le entregó Stéfano Di Carlo. Horas más tarde, River lo compartió en sus redes sociales y los fanáticos dejaron sus comentarios en las publicaciones de las diferentes cuentas.

Lionel Messi dejando su firma en la camiseta de la Selección Argentina para el museo de River

Cabe destacar que el propio "Millonario" lo recibió con un detalle en las pantallas del anillo interno donde no sólo se vio una imagen del astro, sino también sus goles con el seleccionado nacional. Un dato no menor es que el exjugador del Barcelona estuvo muy cerca de jugar en el club pero su llegada nunca se concretó y siguió su carrera en el equipo español después de haber brillado en las inferiores de Newell's. Ahora se despidió en el Monumental, continuará jugando en el Inter Miami de la MLS y su retiro definitivo del fútbol todavía es una incógnita.

Los números de Messi en el estadio Monumental de River

Partidos jugados : 29.

: 29. Triunfos : 23.

: 23. Empates : 6.

: 6. Derrotas : 0

: 0 Goles : 20.

: 20. Asistencias: 13.

Por qué Messi no jugó en River

Después de ser figura en las inferiores de Newell's desde 1994 en adelante, Lionel Messi llegó a Buenos Aires con su padre Jorge para hacer una prueba en el "Millonario" en el año 2000. Más allá de que empezó como suplente, le alcanzaron tan sólo unos minutos para demostrar todo su potencial cuando ingresó y convencer a Eduardo Abrahamian, por entonces la persona a cargo de las divisiones infantiles del club.

Desde Núñez se harían cargo de todos los gastos por su tratamiento pero finalmente esto no sucedió. Llegó el llamado de Carles Rexach desde Barcelona y el joven cambió su destino para sumarse al "Blaugrana", donde sin dudas hizo historia.