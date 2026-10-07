En Inglaterra llenaron de elogios a Lionel Messi y lapidaron a Cristiano Ronaldo: "Berrinche"

La emotiva despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina generó grandes repercusiones a nivel mundial, al punto que la prensa inglesa llegó a comparar la última presentación del astro albiceleste con el conflicto que mantiene Cristiano Ronaldo en Portugal. En una nota para The Telegraph, el periodista Thom Gibbs analizó las situaciones de los dos cracks y marcó el contraste entre la gran noche que vivió 'Leo' en Buenos Aires y la salida del luso de la concentración de su seleccionado después de quedar relegado al banco de suplentes.

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"No existe una forma correcta de terminar una carrera futbolística, sólo la comprensión de que la jubilación puede ser difícil y que gran parte de ella se dedicará a criticar a los sucesores": a partir de esa premisa, el periodista sostuvo que Messi y Ronaldo siguieron caminos diferentes en el tramo final de sus trayectorias. "Al igual que a lo largo de sus carreras, los grandes rivales modernos del fútbol, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, han recorrido caminos diferentes hacia el final de su trayectoria".

La comparación de un periodista inglés entre Messi y Cristiano: de la "elegante salida" al "berrinche"

La escena protagonizada por Messi en el Estadio Monumental fue presentada como una despedida cargada de emoción. El argentino disputó su último partido con la selección ante Benín, el encuentro que terminó 3 a 0 (con un tanto suyo de penal para cerrar la goleada) y estuvo acompañado por su madre, su esposa y sus tres hijos. Asistió también a Nicolás Otamendi y Nicolás Paz en sus goles y cada intervención que tuvo fue aclamada y aplaudida por los miles de hinchas que se acercaron a despedirlo.

Gibbs destacó precisamente ese rendimiento y la conexión que Messi mantiene con el público argentino. "Como ha hecho tantas otras veces, Messi cumplió exactamente con lo que se esperaba de él, dando dos asistencias y marcando un penal. ¿Quién podría reprocharle una despedida feliz?", escribió. La jornada también estuvo marcada por las lágrimas del capitán, que se emocionó durante distintos momentos del día: en el viaje hacia el estadio, durante el calentamiento, en el himno, durante el partido y una vez finalizado.

El contraste apareció al momento de describir la situación de Cristiano Ronaldo: el portugués quedó como suplente en el partido que Portugal le ganó 2 a 1 a Noruega en la Nations League y, pese a haber realizado el calentamiento durante varios minutos, no ingresó. Después del encuentro, abandonó la concentración y posteriormente publicó un extenso comunicado en el que cuestionó decisiones del entrenador Jorge Jesus y reclamó que se cumplieran determinadas promesas.

"Está disfrutando de una retirada menos sentimental de su carrera internacional, y parece tomarse al pie de la letra el consejo de Dylan Thomas de 'luchar con todas sus fuerzas contra la muerte'", apuntó Gibbs. El periodista también cuestionó algunas de las referencias utilizadas por Ronaldo en su descargo, entre ellas su comparación con Pelé y Maradona y sus menciones a la cantidad de autógrafos que firma, las fotografías que se toma y el cariño que asegura demostrar hacia los aficionados; en el título de la nota, además, calificó su actitud como un "berrinche".

Para Gibbs, las diferencias entre ambos futbolistas también pueden observarse al revisar cómo llegaron hasta este momento. En 2016, Messi había anunciado su retiro de la selección argentina después de perder la final de la Copa América Centenario ante Chile. Por entonces, Argentina todavía no había conseguido títulos durante su ciclo con el delantero como figura, mientras que Portugal acababa de conquistar la Eurocopa con Ronaldo como uno de sus principales referentes.

La historia comenzó a cambiar cinco años después. Messi conquistó la Copa América 2021 y puso fin a una sequía de 28 años sin títulos para la Argentina. Luego llegaron el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, una serie de conquistas que modificó el escenario de aquella discusión que durante años había enfrentado a los dos futbolistas.