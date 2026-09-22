Impacto por el futuro de Racing e Independiente según la astrología: "Empieza otra historia"

La astrología señala un futuro dispar para Racing e Independiente, dos clubes grandes históricos que transitan un presente irregular en el fútbol argentino. El equipo dirigido por Juan Pablo Vojvoda hace una campaña desastrosa tanto en el Torneo Clausura 2026 como en la tabla anual, aunque aún tiene la ilusión de la Copa Argentina, en la que enfrentará a Boca Juniors en los cuartos de final. Por su lado, el conjunto de Jadson Viera tiene un certamen solo en disputa: por ahora se clasifica a los playoffs pero no a los certámenes internacionales del 2027.

{{{htmlAmp}}}

En este contexto, el astrólogo Matías Ferra (@Lodicelaluna en X) publicó cuál es el panorama para ambos gigantes de Avellaneda. Mientras que en la "Academia" aparece la palabra "transformación", en el "Rojo" manda el concepto de "oportunidad" como el más destacado para los próximos meses, que abarcan el final de la vigente temporada y el arranque de la siguiente.

"¿Contarán ambos clubes con el asesoramiento adecuado para atravesar momentos astrológicos tan importantes y aprovechar correctamente las oportunidades que estos ciclos pueden presentar?", se preguntó el astrólogo, tarotista, numerólogo y asesor deportivo, con 60.000 seguidores en X.

Cómo les irá a Racing e Independiente según la astrología.

El futuro de Racing e Independiente, de acuerdo con la astrología

Racing

Octubre y noviembre de 2026 se presentan como un período especialmente significativo.

El Sol en tránsito activa su Sol natal en la casa vinculada al reconocimiento profesional, poniendo el foco en la visibilidad, los logros, la identidad y la posibilidad de ocupar un lugar destacado.

A su vez, el Sol forma un trígono con Neptuno, regente del área más elevada de la carta de la Academia, reforzando simbólicamente temas de proyección, aspiraciones y reconocimiento.

Un gran momento por delante para Racing, especialmente en materia de visibilidad y logros.

Neptuno, regente de los medios y de todo aquello que necesita encontrar una nueva dirección, está atravesando un momento especialmente importante para la institución de Avellaneda: retrógrado y conjunto al Sol en Casa 10.

Esto habla de replanteos profundos sobre el rumbo, la posición y la figura de quienes conducen al club. No es solamente un cambio de nombres: es una etapa que obliga a revisar qué modelo de institución se quiere construir hacia adelante.

Esta energía se mantiene aproximadamente hasta el 15 de diciembre de 2026, cuando Neptuno vuelva a ponerse directo. Y ahí empieza otra historia.

Entre febrero y marzo de 2027, Neptuno ya directo volverá a encontrarse con el Sol en el Medio Cielo, abriendo una oportunidad muy importante para darle forma a una nueva etapa y comenzar una verdadera refundación institucional.

Pero hay algo más. En las progresiones secundarias, la cúspide de la Casa 8 —relacionada con los procesos de transformación profunda, regeneración y renacimiento— llega en 2027 a una conjunción con el Ascendente del proceso progresado.

Es decir: la transformación deja de ser solamente algo que sucede alrededor de la institución y pasa a tocar directamente su identidad y su manera de proyectarse hacia el futuro. Por eso, 2027 aparece como un año especialmente significativo para Racing.

Independiente

Enfrenta hacia finales de octubre un tramo particularmente exigente, además cercano a la definición del campeonato.

Mercurio, regente del Ascendente, se encuentra retrógrado, mientras Marte forma una oposición con Saturno y con el Parte de Fortuna natales ubicados en casa VIII.

Astrológicamente, es un cierre de campeonato que exige máxima concentración, fortaleza y capacidad de reacción. La competencia se vuelve más dura y cada partido puede transformarse en una verdadera prueba de carácter para el equipo.

Independiente llega a 2027 con un excelente trígono de Júpiter, regente de su Medio Cielo, al Sol y a Mercurio, regente del Ascendente. Es un aspecto de enorme potencial porque conecta directamente proyección, identidad, conducción, comunicación y oportunidades de crecimiento.

Y hay un dato que merece especial atención: cuando observamos los últimos años y los momentos en los que Independiente consiguió sus logros más importantes, aparece un patrón astrológico particular que vuelve a adquirir relevancia en este período. Por eso, 2027 merece ser observado con mucha atención.