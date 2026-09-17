La gran Schiavi: Estudiantes quiere a Marcos Rojo y Racing ya sentó postura

Estudiantes de La Plata quiere a Marcos Rojo ahora mismo como refuerzo, de cara a la semifinal de la Copa Libertadores 2026. El defensor de 36 años es titular con la camiseta de Racing y tiene un buen rendimiento en este semestre para el olvido, por lo que desde el club de Avellaneda se resisten a dejarlo salir ya a un rival directo.

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El ex Selección Argentina fue compañero de Juan Sebastián Verón, presidente y máximo ídolo histórico del "Pincharrata". La "Bruja" averiguó condiciones sobre el ex Boca Juniors para incorporarlo cuanto antes, de cara a la serie que disputará dentro de un mes contra el vencedor de la llave entre Flamengo de Brasil e Independiente del Valle de Ecuador. En la ida, el "Mengao" se impuso por 2-0 como visitante.

Estudiantes ya hizo algo similar cuando fue campeón de la Copa Libertadores 2009, cuando contrató a Rolando Schiavi desde Newell´s solamente por los eventuales cuatro partidos que faltaban antes de la semifinal. Ante las lesiones de Marcos Angeleri y Agustín Alayes en aquel momento, el "Pincha" llevó al "Flaco" cedido para que disputara esos últimos encuentros.

La movida salió bien, ya que el equipo dirigido por Alejandro Sabella se quedó con el cuarto trofeo del certamen continental en su historia. Si bien el mercado de pases ya estaba cerrado en esa época, al igual que ahora, se pudo hacer una excepción para concretar ese fichaje debido a las dos lesiones mencionadas. En este caso, el elenco platense no podrá contar en la ida con Leandro González Pirez ni Tomás Palacios, ambos suspendidos por acumulación de amonestaciones.

De esta manera, el único futbolista disponible en la posición es Ramiro Funes Mori, quien se reincorporó tras una serie de lesiones y sumó minutos en Brasil ante Corinthians. El entrenador Alexander "Cacique" Medina también cuenta con dos juveniles: Valente Pierani y Máximo Desábato, hijo del "Chavo", exjugador del club.

Verón, presidente de Estudiantes, jugó con Rojo en el "Pincha".

Racing se niega a ceder a Rojo a Estudiantes

La "Academia" no quiere saber nada con dejar ir al "6" titular a un rival nacional directo, que además se acaba de quedar con el mediocampista Baltasar Rodríguez también. Si bien las conversaciones entre ambas partes continuarán, la idea es que al menos el ex Manchester United cumpla su contrato que vencerá a finales del 2026.

Mientras tanto, es una incógnita la voluntad del central, formado justamente en el "Pincha". Aunque los presidentes Verón y Diego Milito tienen una buena relación, por estas horas el "Príncipe" rechaza esta posibilidad en un puesto en el que tiene pocas alternativas. Tras la grave lesión de Marco Di Césare, que lo mantendrá fuera de las canchas hasta enero de 2027, el técnico Juan Pablo Vojvoda sólo cuenta allí con Nazareno Colombo (ni siquiera concentra), el lesionado Matías Pérez más los juveniles Mateo Martínez y Gonzalo Escudero.

Los números de Rojo en Racing