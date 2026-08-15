El tremendo planchazo en Estudiantes de la Plata vs. Gimnasia que terminó en roja

El planchazo en el clásico entre Estudiantes de la Plata y Gimnasia que terminó en roja.

Estudiantes de la Plata y Gimnasia y Esgrima La Plata disputan un partido caliente en la fecha 5° del fútbol argentino que ya tuvo consecuencias. Después de un inicio parejo, el encuentro se descontroló y un jugador del "Tripero" se fue expulsado por un tremendo planchazo.

En el estadio Uno, el clásico platense se juega a todo o nada, con el "Pincha" recibiendo dos amarillas tras duras infracciones. Sin embargo, Gimnasia no se quedó atrás con la intensidad y sufrió la consecuencia de quedarse con un jugador menos.

A los 35 minutos de la primera parte, luego de una pelota dividida contra la línea lateral, Alexis Steimbach fue con las dos piernas hacia adelante e impactó en Joaquín Tobio Burgos, que quedó visiblemente dolorido por el golpe.

Si bien el árbitro Yael Falcón Pérez en primera medida le mostró la amarilla, segundos después fue llamado por el VAR. Tras ver la acción en la pantalla, el juez no dudó y cambió su decisión: le sacó la roja a Steimbach.

Hasta ese momento, el conjunto dirigido por Ariel Pereyra había comenzado mejor plantado en cancha y tuvo una situación clarísima de gol desde los pies de Ignacio "Nacho" Fernández, pero el arquero Fernando Muslera ahogó el grito de gol.

Así fue el gol de Estudiantes

Incluso, tras la roja al defensor "tripero", Estudiantes abrió el marcador a los 43 gracias a un derechazo de Eros Mancuso, que se clavó en el primer palo del portero Nelson Insfrán.

Ver Estudiantes vs. Gimnasia por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

La Plata vuelve a detenerse por su partido más esperado. Estudiantes y Gimnasia se enfrentarán este sábado 15 de agosto, desde las 16.45, en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026. El clásico tendrá como árbitro a Yael Falcón Pérez y será una nueva oportunidad para que los dos equipos de la ciudad se midan en un duelo que excede cualquier contexto de campeonato.

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Estudiantes y Gimnasia de este sábado a las 16:45 será transmitido por ESPN Premium.

Los antecedentes entre Estudiantes y Gimnasia: cómo se inclina la balanza

Los cruces más recientes reflejan una marcada paridad entre ambos equipos, con una tendencia recurrente a la paridad en el marcador. En el Torneo Apertura disputado a comienzos de año, ambos conjuntos igualaron 0-0 en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. Sin embargo, la condición de local en el moderno recinto posiciona las métricas ofensivas de Estudiantes, otorgándole la pequeña ventaja que la inteligencia artificial traduce en una victoria por la mínima diferencia.