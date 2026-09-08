"Verguenza": La dura declaración de Marcos Rojo por el momento de Racing en el fútbol argentino

El pasado domingo, Racing estaba ganando de local 2-1 frente a Atlético Tucumán, pero un descuido en el último segundo generó que llegara el empate y se desatara la furia de los hinchas que estaban presentes en el Cilindro de Avellaneda. Esto no solo genera bronca por la chance desperdiciada, sino que Marcos Rojo salió a dar su parecer sobre el momento que le toca vivir al equipo, que es uno de los peores del campeonato.

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"De esto se sale trabajando, no queda otra, con las palabras ya no nos alcanza. Tenemos que demostrar en la cancha, ya nos lo dijo el técnico, que si lo queríamos defender tenía que ser dentro del campo de juego, que si queremos defender nuestro orgullo tiene que ser dentro de la cancha. Ya no alcanza decir que trabajamos día a día. Duele este momento, pero hay que seguir adelante", expresó en charla con los medios.

"Tengo mucha bronca. Lo intentamos, trabajamos, luchamos todos los días. No se nos dan los resultados y tenemos mucho dolor. En esto hablo por mí, pero la verdad es que siento mucha vergüenza de jugar acá, en nuestra cancha, con nuestra gente que nos apoya y nos alienta, y no poder darles una alegría", agregó. Si se repasa la tabla, es posible apreciar que se encuentra último en la zona B con cinco unidades y lejos de los puestos de clasificación a la siguiente ronda.

El andar de Racing expone que recibió 13 goles, que marcó siete, que ganó un solo partido, que empató dos y fue superado en cinco jornadas. Toda esta colección de números provoca que hasta la figura de Juan Pablo Vojvoda sea mirada de reojo por los hinchas porque entienden que la idea no les está llegando a los jugadores. Y al faltar ocho fechas para el final de la fase regular, la preocupación comienza a ser más grande.

"Si queremos bancar al director técnico, bancar a los jugadores, demostrar por qué estamos acá, en este club tan grande, tenemos que empezar a ganar", señaló Marcos Rojo. Una frase que busca alejar cualquier posibilidad de que el grupo no se encuentre unido y enfocado en la idea que el cuerpo técnico quiere proponer en cancha.

Por otro lado, se debe considerar que Racing se encuentra en la posición 24 en lo que respecta a la clasificación a las copas internacionales de la próxima temporada. Sus 26 unidades marcan una enorme distancia con Estudiantes, que es el último en clasificarse y dispone de 38 puntos. Si bien, la Academia puede revertir su presente en los próximos partidos, no tiene permitido perder tantos puntos porque, si no, se quedará sin competencia internacional de cara a la temporada 2027. Otra vía de acceso es ganar la Copa Argentina, pero antes deberá eliminar a Boca.